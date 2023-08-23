В Волгограде суд признал преступления нацистов в Сталинграде геноцидом

От рук нацистов пострадали 361 450 жителей Сталинграда и области Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгоградском областном суде прошло заключительное заседание по делу о признании преступлений нацистов на территории Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа. В суде выступили ветераны, жители осажденного Сталинграда, прокурор региона и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Доказательства собирали следователи СКР. Символично, что суд вынес вердикт 23 августа, в 81-ю годовщину начала массированных бомбардировок Сталинграда.

По сообщению объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, областной суд установил факт преступлений в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области немецко-фашистскими войсками в отношении не менее 361 450 человек. Все военные преступления против человечности были определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 1945 года и подтверждены резолюциями от Генеральной Ассамблеи ООН.

Дело удалось раскрыть благодаря совместной работе администрации региона, региональным УФСБ России, прокуратуры, СУ СКР, а также поисковых отрядов в рамках масштабного проекта «Без срока давности», направленного на сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне.

- Волгоградская область считает обвинения обоснованными, доказанными и неопровержимыми, - отметил в своем выступлении глава региона Андрей Бочаров. - Установленные ранее и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в отношении мирных жителей, необходимо раз и навсегда признать геноцидом народа Советского Союза.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Не менее 131 тысяч мирных жителей погибли за период оккупации немецко-фашистскими войсками в Сталинградской области от бомбардировок и артобстрелов

Более 361 тысяч человек - общее число жертв.

Более 95 тысяч бойцов Красной Армии попали в плен и содержались в 47 лагерях на территории области.

Свыше 17 триллионов рублей – составил ущерба, нанесенный немецко-фашистскими захватчиками.

По информации Генпрокуратуры России