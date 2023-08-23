Wink и START представили первый тизер сериала «Слово пацана»

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

История разворачивается в конце 1980-х и напомнит нескольким поколениям зрителей о временах их детства и юности. Жить по-старому было уже невозможно, а как жить по-новому — никто еще не знал. Через что пришлось пройти людям, прежде чем страна вышла из кризиса.

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

В проекте снялись Рузиль Минекаев («‎Смычок»)‎, Иван Янковский («Фишер», «Плейлист волонтера»), Никита Кологривый («Макс и Гусь», «Два холма») и Сергей Бурунов («Родные», «Пара из будущего»). Режиссером проекта выступил Жора Крыжовников («Лед 2», «Звоните ДиКаприо!»). Премьера состоится осенью эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и START, сериал пополнит линейки Wink Originals и START Originals. Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production и «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

«“Слово пацана” — это история о становлении нового времени и превращении мальчиков в мужчин. Мой герой — обычный пацан, который возвращается из Афганистана и понимает, что улица и страна в целом перестали жить по тем правилам, которые были раньше. Он начинает искать свое место под солнцем в мире, меняющемся на глазах. Съемки в проекте стали для меня счастливым периодом жизни и в то же время определенным вызовом, потому что из-за графика мне нужно было успеть за три недели погрузиться в историю и в персонажа. Я всегда хотел поработать с режиссером Жорой Крыжовниковым, и было очень лестно, что он увидел именно меня в роли Вовы»‎, — отметил исполнитель главной роли Иван Янковский.

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

«‎В “Слове пацана” нам захотелось вспомнить 80-е, которые, бесспорно, были ярким периодом. Мы тщательно подходили к воссозданию эпохи — в кадре нет случайных вещей. Художники проекта консультировались с экспертами, смотрели ТВ-передачи того времени, фотографии, архивы. Нам помогло и то, что режиссер проекта Жора Крыжовников рос в это время и хорошо его помнит»‎, — подчеркнула продюсер проекта Галина Стрижевская.

Проект «‎Слово пацана»‎ стал участником фестиваля онлайн-кинотеатров «‎Новый сезон»‎, который пройдет с 7 по 12 сентября в Сочи, на курорте «Роза Хутор». Показ первых эпизодов состоится в заключительный день фестиваля.

Сюжет сериала переносит во время, когда перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

О сериале «Слово пацана» (18+)

Производство: Toomuch Production, «НМГ Студия», при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)

Страна производства: Россия

Год производства: 2023

Режиссер-постановщик: Жора Крыжовников

Оператор-постановщик: Юрий Коробейников

Авторы сценария: Жора Крыжовников, Андрей Золотарев

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры START: Эдуард Илоян, Георгий Шабанов, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Продюсер: Галина Стрижевская

Художник по костюмам: Дарья Фомина

В ролях: Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Иван Макаревич, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников и другие.

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