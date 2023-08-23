Банки запускают кредитные карты для самозанятых

Для ее получения достаточно паспорта, требований к общему стажу работы нет.

В России все больше людей получают статус самозанятых. И банковский сектор активно реагирует на все изменения.

«Все больше самозанятых выбирают банк в качестве обслуживающего банка – с начала года число таких клиентов выросло на 45%. Мы учитываем как профессиональные, так и личные задачи таких специалистов, поэтому расширяем для них возможности кредитования. Теперь, помимо ипотеки, потребительского и автокредита, самозанятые могут воспользоваться еще выгодным инструментом для повседневных трат – кредитной «Картой возможностей», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.