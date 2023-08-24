Почти 20 лет прожила с иглой в животе женщина из Волгограда

Игла 19 лет была «миной замедленного действия» в животе женщины. Фото: облздрав

Врачи Волгоградской областной больницы №3 спасли 42-летнюю пациентку, которая 19 лет проходила с 5-сантиметровой швейной иглой в брюшной полости. «Мина замедленного действия» могла сработать в любой момент: если бы игла начала двигаться в животе, повреждения могли стать смертельными. Женщину удалось спасти благодаря профессионализму хирургов, помимо иглы в животе у нее обнаружили воспаление легких, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Хирурги под рентгеновским контролем извлекли иглу длиной 5 сантиметров. К счастью, она не успела повредить жизненно важные органы, - рассказали в облздраве.

Игла застряла в сальнике и женщина о ней даже не догадывалась. Фото: облздрав

В больницу волгоградку привезли на скорой помощи. У пациентки подозревали желудочно-кишечное кровотечение. После обследования диагноз не подтвердился. Зато во время обзорной рентгенографии врач обнаружил в животе большую швейную иглу, застрявшую в сальнике.

Как и когда игла очутилась в ее животе, женщина объяснить не смогла. Но вспомнила, что почти 20 лет назад работала на швейной фабрике. В то время она мола получить случайную травму, после которой игла вошла в брюшную стенку, а затем могла мигрировать и в полость.

Врачи решили срочно оперировать пациентку, хотя у нее обнаружили и пневмонию, которая все осложняла. Все прошло успешно. Операцию сделали вовремя и с ювелирной точностью. Сейчас волгоградка идет на поправку.