Летели в Москву на лечение: в Волгограде экстренно посадили борт из Минвод с больным 10-месячным малышом

Самолет "Победы" сел в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия маленького пассажира. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградские врачи оказывают помощь 10-месячному ребенку, которому стало плохо во время полета из Минеральных Вод в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в аэропорту Волгограда ночью 23 августа.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе воздушной гавани, рейс авиакомпании «Победа» запросил посадку из-за плохого самочувствия маленького пассажира. В 22.40 часов борт успешно приземлился в Гумраке, где пациента уже ждала реанимационная бригада. Как оказалось, родители летели с малышом, страдающим хроническими заболеваниями, на лечение в столицу.

- Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в детскую клиническую больницу №8 где на данный момент он получает необходимую помощь, - прокомментировали в облздраве.

Самолет вылетел в Москву через сорок минут после вынужденной посадки и успешно приземлился в Шереметьево.

Напомним, 16 августа в Гумраке посадили пассажирский борт, летевший из Москвы в Минводы беременной пассажирки. Она почувствовала недомогание во время полета. Женщину, которая была в сопровождении супруга, также увезли в медучреждение, оказав необходимую помощь.

А 21 августа в волгоградском аэропорту экстренно приземлился самолет из Сочи - стало плохо 30-летней стюардессе Анастасии. У молодой женщины случилась остановка сердца прямо во время полета. На борту находился опытный медик, который в течение десяти минут оказывал необходимую помощь. После этого Анастасию госпитализировали в больницу Волгограда, откуда спустя сутки выписали.

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