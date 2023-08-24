В Волгограде «Концессии» смонтировали и подключили новый водопроводный узел

Фото: "Концессии водоснабжения"

В Краснооктябрьском районе Волгограда специалисты «Концессий водоснабжения» установили новый водопроводный узел диаметром 400 миллиметров. Участок протяженностью 148 метров был подключен к существующему водоводу на улице Менделеева. Бригада провела врезку трех задвижек.

Новый водопроводный узел смонтирован из современных и высокопрочных материалов, которые увеличивают срок эксплуатации коммуникаций.

- Система новой запорной арматуры в целом повышает надежность работы объекта, который обеспечивает ресурсом свыше 3700 человек, проживающих в этой части Краснооктябрьского района, и ряд социально значимых учреждений, – рассказал начальник управления капитального строительства ООО «Концессии водоснабжения» Александр Кибирев.

Отмечается, что бригада из четырех специалистов выполнила работы раньше срока. В ближайшее время прилагающая территория будет благоустроена.