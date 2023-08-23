На севере Волгограда 24 августа отключат газ

Газа не будет несколько часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Плановые отключения газа ожидают жителей десятков улиц самого северного Тракторозаводского района Волгограда в четверг, 24 августа 2023 года. Подачу голубого топлива временно приостановят в течение рабочего дня из-за неотложных плановых ремонтных работ. Затронут отключения в основном поселок Верхнезареченский, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград». Публикуем список адресов.

Отключат газ в Тракторозаводском районе Волгограда 24 августа 2023 года с 8.00 до 18.00 по адресам

ул. Бехтерева, 2,4,6,8,10,12,14,22,24,39;

ул. Мечникова, 1-27;

ул. Путиловская, 5-37,15А, 37а;

ул. Бурмакова, 1-30,8а, 22б,22в,22г;

ул. Привокзальная, 1,1а,1б,2а, 3а,3б, 4а,5а,5б, 6а,7а, 8-28, 8а,9а, 10а,11а,11б, 12а, 13а, 15а, 16а, 18а, 20а, 22а, 24а, 26а, 32-54,36а,36б, 56-68, 70-94, 96,97,98,100, 101,102,104, 106,108, 108а,110-120;

ул. Дежнева, 1-5,1а, 3а, 5а, 7а,8, 9а,10,11а,12,13а,14-105, 15а,16,17а, 18,19а,107,109, 111,111а,113,115, 117,119,121;

ул. Прокофьева, 1-56, 1а-15а,18а,19а, 20а/1,20а/2,21а, 22а,23а,25а-31а, 33а-41а,43а,45а,47а;

ул. Дзержинского, 44-54,56-73, 75-85, 77а,77б;

ул. Сенявина, 1-86, 88, 89, 91;

ул. Левитана, 5,7,9-143, 25а,25б,108а, 145,147,149,151,151а, 155,157,159, 161,163,165, 167,169,171,173, 175,176,177,179, 181,183,185,187, 189,191,193,195,197, 199,201,203,205, 205а,212,214, 216,218,220,222, 224,226,228, 230,232,234;

ул. Чекистов, 2,2а,2б,2в, 2г,4,6-19,17а, 21,23-33,35-55, 47а,57-91,62ж, 64а,68б,937, 94,96-111,113-116, 118-135,137,139, 141,143,147,149, 151,153,155,157,159,161, 163,165,167,169, 171,173,175, 177,179,181,183, 185,187,189,191, 193,195,197,199,201, 203,205,207,209, 211,213,213а, 215,219,223, 225,227,231;

ул. Костычева,1-21,23,25-204, 206,209,211,212,214;

ул. Валуйская, 1,2,4,6, 11,13,15,17, 19,21,23,25,27,29, 30,31,33,35,37,39, 43,45,47,49,51,53,55, 57,61,65,67,69, 71,73,75,77, 79,81,83,93, 95,97,99,101,111;

ул. Дружбы Народов, 1-21,2а,4а,6а, 8а,10а,12а, 14а,16а,18а, 20а,22а,23-45, 24а,26а,28а, 30а,32а,34а,36а, 38а,40а,42а, 44а,46а,48а, 47-57,59,61, 63,65,67,69,71, 73,75,79,81, 83,85,87,89,91;

ул. 62-й Армии, 1,1а,3,5,5а, 6,7,7а,8,9,11, 11а,12,13,13а,15,15а, 17,17а,19, 19а,21,21а,23,25, 25а,27,27а,29,31, 31а,33,35,35а, 37,37а,39,39а, 41,43,45,47,49, 51,53,55;

пер. Монтажный, 1,11б, 2,3,5;

пер. Чугунолитейный, 2,2а,4,9, 9а,11,13;

пер. Шаляпина, 10,12,14;

ул. Александрова, 1,3,5,7а, 7-11,13-17, 19-22,24-28,26а, 26б,31-37,39, 44-47,49-56,54а,54б, 58,59,60,62, 63,65, 66-73, 75-78,79-83,85-91,93- 104,106,108,108а, 109,111-118,122,126, 128,130,132,134, 136,140,142,144,146, 148,150,152,154,156,158, 160,162,164,166,168,170,172, 174,176,178, 180,182,184,186, 188, 190,192,194,196, 198,200,202,206, 210,214,216,119, 121-159, 163-173,197,204;

ул. Интернациональная, 5,16,18;

ул. Дундича, 1-11,8а, 10а,13-48,12а,14а, 16а,27/1,27а,27б,27в, 45а,45б,50,51,52,54-64, 55а,60а, 60б,60в,66в, 66-70,69а,72, 74,76,78-82, 79а, 84-94, 98-134, 134а,136-146,146(2), 148-170, 170а,170б,172,174, 184-190,190а, 192,198-204,218, 220,222,224;

пер. Антонова, 1-22;

пер. Технологический, 1-13,15-23;

ул. Сборочная, 6,10-22, 30-36;

ул. Таллалихина, 1, 3-18, 20,21, 22,23,28,31, 32,33,35;

ул. Березовая, 4,6,8,12, 20,24,25, 26,28,30, 31,34,36,37,39;

ул. Б. Хмельницкого, 1,2б,29,31,50, 50б,52,52а,54, 56,56а, 58-74,78,80, 82,84,86;

пер. Чапурниковский, 2,2а,4;

ул. А. Ермакова, 60/38,60/46, 60/54,60/56, 60/149,60/151;

ул. Северо-Осетинская, 3,6,8;

ул. Кабардино-Балкарская, 1;

ул. Березовая, 14;

ул. 62-й Армии, 2,2а,2б,2в,2г, 8б,8в,10,10б, 10в,12в,14,14б, 16б,18;

ул. Левитана, 217,219,223, 241,242;

ул. Платиновая, 1,2,18,23,29, 30,35,39;

ул. Алюминиевая, 11а,17,75;

пер. Титановый, 5;

пер. Сапфировый, 8,16;

ул. Медная, 31;

ул. Нефритовая, 49;

ул. Золотая, 10.

Во время отключения газа жителей просят не использовать газовые котлы и плиты, не оставлять их включенными.