Создание флота и радио, первый полет в космос: знаковые моменты истории появились на фасадах волгоградских школ

Такими яркими стали фасады некоторых школ в Волгограде ФОТО: из личного архива Алексея Бережнова.

Огромные красочные картины, созданные при помощи нейросети, украсили фасады девяти школ Волгограда к 1 сентября. На муралах запечатлены важные и ключевые страницы истории России. Такой подарок к новому учебному году учебным заведениям преподнесли волгоградские художники под руководством художника Алексея Бережнова.

Зарисовки посвящены запуску космической станции «Мир» и достижениях в авиации. ФОТО: из личного архива Алексея Бережнова.

Красочные моменты украсили стены школ №№ 92, 6, 33, 49, 51, 129, а также гимназии № 2, лицеев № 11 и № 2.

Один мурал посвящен созданию флота. ФОТО: из личного архива Алексея Бережнова.

На муралах изображены знаковые и важные моменты в истории России, такие как: создание флота, запуск первого паровоза, изобретение радио и таблицы Менделеева, первый полет человека в космос. Конечно же, появится и зарисовка, посвященная победе в Сталинградской битве.

Не забыли волгоградские художники и о первом полете человека в космос. ФОТО: из личного архива Алексея Бережнова.

Один рисунок посвящен открытию таблицы Менделеева. ФОТО: из личного архива Алексея Бережнова.

Все эпизоды художники разработали совместно с приложением нейросети Kandinsky 2.1. Зарисовки будущих муралов разработал искусственным интеллект, а живописцы бережно перенесли их на стены. Сами участники подобной акции гордятся уникальным экспериментом, весь пока это первый в России опыт применения искусственного интеллекта при создании настенной живописи.