Лучшим профессионалам посвящается!

Фото: Ирина СИМОНОВА

Свой семнадцатый день рождения в 2023 году предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий посвятило людям.

Героями торжественного дня 18 августа 2023 года стали лучшие сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината и жители Котельниково – активисты проекта «Котельниково – земля героев», реализуемого совместно ЕвроХим-ВолгаКалием и муниципалитетом.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Этот проект изучает богатейшее историко-культурное наследие казачества, передает в поколениях память о подвигах воинов-освободителей в годы Великой Отечественной войны, способствует социально-экономическому развитию Котельниковского района с опорой на уникальные исторические особенности края.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Основные вехи истории «Котельниково – земли героев» были отражены на общегородском празднике, организованном ЕвроХим-ВолгаКалием при содействии муниципалитета.

Во время мастер-класса верховой езды и встречи с представителями казачьего сословия участники и гости торжества познакомились с бытом и обычаями казачества. Во времена бабушек и дедушек можно было погрузиться с помощью ретро-автомобиля и участника исторической реконструкции в полном воинском облачении тех лет. Народные обычаи и ремесла живы в Котельниково и поныне – их лучшие образцы представили на выставке мастера-умельцы. Историческая арт-выставка показала, как преобразилось Котельниково благодаря труду и упорству котельниковцев.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Творчеством, трудом и упорной работой котельниковцы продолжают традиции своих предков, создают будущее для своих детей. Чествованию самых трудолюбивых и инициативных сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалий посвятил главную часть торжества.

В этом году коллектив ЕвроХим-ВолгаКалия добился значительных успехов в развитии мощностей Гремячинского горно-обогатительного комбината – одного из самых передовых и масштабных предприятий региона и страны.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сотрудники ЕвроХима запустили второй скиповой ствол рудника и выдали через оба ствола более 4,5 миллионов тонн руды. На сильвинитовой обогатительной фабрике получен первый миллион тонн хлорида калия, на предприятии произведена первая отгрузка гранулированной продукции.

«Упорной работой по развитию Гремячинского горно-обогатительного комбината наш коллектив создает надежную основу счастливого и стабильного будущего нашей малой родины. Именно этой цели и посвящен проект «Котельниково – Земля героев», который стал нашим общим вкладом в социально-экономическое развитие и укрепление нашего района и Волгоградской области, - отметил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Евгений Сахаров.

Предприятие ведет большую работу и по улучшению социальной инфраструктуры города Котельниково. Заявка на создание в городе Котельниково парка «Аксайская Дубрава», разработанная при финансовом и организационном участии ЕвроХим-ВолгаКалия, второй год подряд становится лауреатом «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах». Благодаря этой победе на благоустройство городской территории из федерального бюджета привлечено более 110 миллионов рублей. Строительство первой очереди парка близится к завершению, в ближайшем будущем – начало работ второй очереди парка.

Свои поздравления сотрудникам комбината и котельниковцам в этот день адресовали директор по персоналу Минерально-химической компании ЕвроХим Екатерина Серебреникова, глава Дивизиона Горнорудный Группы ЕвроХим Роман Филиппов и другие руководители компании, заместитель председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Андрей Кривов, председатель Волгоградской областной организации Росхимпрофсоюза Нина Кулыгина, глава Котельниковского района Сергей Понкратов и глава Котельниковского городского поселения Андрей Федоров.

На главной городской сцене в присутствии всего города руководители поблагодарили передовиков производства Гремячинского ГОКа и отметили их достижения почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, почетным званием «Заслуженный работник МХК «ЕвроХим» и благодарственными письмами

Их трудовая победа достойна особого места в истории не только Волгоградской области, но и России в целом. И в честь лучших профессионалов ЕвроХим-ВолгаКалия исполнила свои лучшие песни звезда российской эстрады - группа 5sta Family.

Праздник завершился высотным салютом. Яркие искры фейерверков в небе еще раз напомнили о главной цели проекта «Котельниково - Земля Героев» - сделать так, чтобы будущее этого города было светлым и все жители – счастливыми.