Бульдог спас 7-летнего ребенка на пожаре в Волгоградской области

Отважный бульдог спасла юную хозяйку и своих собратьев. Фото: ТВ-3

Французский бульдог по кличке Джесси во время пожара спасла от огня и дыма свою 7-летнюю хозяйку и двух своих собратьев. История чудесного спасения случилась в марте 2022 года в столице российской провинции - городе Урюпинск Волгоградской области. 23 августа 2023 ее участники расскажут о случившемся на телевидении.

В тот день первоклассница Вероника вернулась из школы пораньше. Дома были только три французских бульдога. Девочка начала готовить себе обед и тут кухню заволокло едким дымом. Школьница побежала к выходу, но дверь заклинило. Огонь разгорался все сильней. Малышка начала задыхаться. И тут начала действовать бульдог Джесси.

Сначала собака потащила на второй этаж бульдога Милу, которая не могла бегать сама. После загнала лаем на второй этаж и своего сородича Арчи. Затем начала тянуть туда же напуганную юную хозяйку. Джесси осталась в задымленном коридоре, закрыв снаружи дверь в комнату, где укрылись остальные собаки и девочка.

Вероника пыталась открыть окно, но сил не хватило. Встав на подоконник, девочка изо всех сил кричала прохожим. К счастью, ее заметил сосед, который в это время смотрел на горящий дом.

- Когда я подбежал к дому, то увидел, что ребенок стоит в окне и не может вылезти, - вспоминает Николай Шумлебин.

Сосед разбил окно и вытащил ребенка. Вероника получила травмы, сильно испугалась, надышалась дымом, но все, о чем она просила – спасти ее собак. Супруга Николая вызвала пожарных, которые примчались через несколько минут. Неподвижное тельце бульдога Джесси нашли у входной двери.

- Собака не подавала никаких признаков жизни, мы думали, что она погибла. Мы ее обливали водой, массировали сердце, но это не дало результата, - описывает события пожарный из Урюпинска Сергей Неведоров.

В итоге все закончилось хорошо. Выжили и ребенок, и собаки. О событиях того дня участники этой истории подробней расскажут в проекте «Лучший друг человека» на ТВ-3, сообщили на канале.