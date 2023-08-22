Воду на сутки отключат 23 августа в Краснооктябрьском районе Волгограда

Воду отключат на двадцати улицах. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Краснооктябрьском районе Волгограда на сутки с утра 23 августа до утра 24 августа 2023 года отключат холодную воду. Без питьевого водоснабжения останутся жители 20 улиц неподалеку от Мамаева кургана. Причиной временной приостановки ХВС станут плановые работы - врезка водопроводного узла диаметром 400 мм на участке водопровода на улице Менделеева, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения». Смотрите список адресов, где отключат воду в среду и четверг, ищите свой дом и не забудьте набрать запас.

Где отключат холодную воду в Краснооктябрьском районе Волгограда с 8.00 часов 23 августа до 6.00 часов 24 августа 2023 года: список адресов

Ул. 1-й Конной Армии, 1-60

ул. 39-й Гвардейской, 12-134

ул. 4-х Связистов, 1-84

ул. Асланова, 1-31

ул. Аэродромная, 1-18,

ул. Высокая, 1-18

ул. Гвардейская, 1-73

ул. Дороша, 1-55

ул. Краснокамская, 1-64

ул. Краснофлотская, 1-30

ул. Крейсер Варяг, 1-27

ул. Крылова,1-63

ул. Менделеева, 1-99

ул. О. Кошевого, 1-86

ул. Правды, 1-49

ул. Сеченова, 1-60

ул. Сорокина, 1-26

ул. У. Громовой, 1-70

ул. Чесменская, 1-86

ул. Южно-Сибирская, 1-88.