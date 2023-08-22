Воду на сутки отключат 23 августа в Краснооктябрьском районе Волгограда

Воду отключат на двадцати улицах.
Фото: Андрей МИРЕЙКО
В Краснооктябрьском районе Волгограда на сутки с утра 23 августа до утра 24 августа 2023 года отключат холодную воду. Без питьевого водоснабжения останутся жители 20 улиц неподалеку от Мамаева кургана. Причиной временной приостановки ХВС станут плановые работы - врезка водопроводного узла диаметром 400 мм на участке водопровода на улице Менделеева, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения». Смотрите список адресов, где отключат воду в среду и четверг, ищите свой дом и не забудьте набрать запас.
Ул. 1-й Конной Армии, 1-60
ул. 39-й Гвардейской, 12-134
ул. 4-х Связистов, 1-84
ул. Асланова, 1-31
ул. Аэродромная, 1-18,
ул. Высокая, 1-18
ул. Гвардейская, 1-73
ул. Дороша, 1-55
ул. Краснокамская, 1-64
ул. Краснофлотская, 1-30
ул. Крейсер Варяг, 1-27
ул. Крылова,1-63
ул. Менделеева, 1-99
ул. О. Кошевого, 1-86
ул. Правды, 1-49
ул. Сеченова, 1-60
ул. Сорокина, 1-26
ул. У. Громовой, 1-70
ул. Чесменская, 1-86
ул. Южно-Сибирская, 1-88.