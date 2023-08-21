Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика21 августа 2023 13:00

В банках число оплачивающих услуги ЖКХ клиентов выросло на четверть

Количество клиентов, регулярно оплачивающих в банках жилищно-коммунальные услуги, выросло до 2 млн человек. С начала года рост числа таких пользователей составил 25%

Ежемесячно они совершают до 5 млн платежей на сумму почти в 10 млрд рублей.

«Постоянно увеличивается ассортимент поставщиков и удобство оплаты разных услуг для розничных клиентов. Сегодня уже для 12,5 тысячи коммунальных организаций можно настроить автоплатежи и уведомления о новых счетах на оплату.. Удобно, когда поставщик присылает плательщику квитанцию на электронную почту, поэтому для повышения оплаты счетов клиентами в августе открыли возможность чтения QR-кода через загрузку файлов PDF. В дальнейшем также планируется развивать сервис и расширять число дополнительных функций оплаты, чтобы плательщики могли заменить им свои стандартные каналы оплаты жилищно-коммунальных услуг», - отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» банка ВТБ.

БИЗНЕС-ПРЕСС