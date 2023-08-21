Игорь Артамонов: Опыт липчан по поддержке семей участников СВО взяла на вооружение вся страна

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

По поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова дети участников СВО получат единовременную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Прием заявлений начнется после утверждения порядка предоставления единовременной денежной выплаты к началу учебного года.

О начале приема документов будет сообщено через цифровую платформу «Патронаж», которой пользуется 94% семей участников СВО и на официальном сайте управления социальной политики, а также в социальных сетях.«Поддержка семей участников СВО – одна из первоочередных социальных задач. Опыт Липецкой области в этом вопросе взяла на вооружение вся страна. Начало учебного года - важное событие для каждой семьи, где есть дети. Поэтому было принято решение оказать поддержку тем, кто в ней сейчас особенно нуждается», – сказал Игорь Артамонов.

Обратиться за выплатой можно будет до 1 ноября 2023 года.

Подать документы можно будет:

- связавшись с соцкуратором,

- на портале «Госуслуги».