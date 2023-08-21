Турнир по корпоративному футболу - соревнования для сильных духом

Это зрелищное, интересное и спортивное мероприятие призвано поддержать любительский спорт, здоровый образ жизни и корпоративный дух.
Лето - прекрасная пора для спортивных состязаний.
26 августа 2023 года в 10:00 на стадионе «Зенит» состоится турнир по корпоративному футболу на кубок «Комсомольской правды».
Приходите, болейте за команды, заряжайтесь спортивным азартом! Хорошее настроение гарантировано!
Команды участники:, Профсоюзной организации Волгоградского отделения N 8621. ПАО Сбербанк. АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», ГИБДД, ГУ МЧС России по Волгоградской области,
Организаторы мероприятия: «Комсомольская правда»
Мы вас ждем!
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