В Волгограде жильцов дома на Краснознаменской на 5 лет оставят без балконов

Почти все эти балконы хотят снести. Фото: Юлия Данильченко

Жильцы дома №12 на улице Краснознаменской в центре Волгограда получили «письма счастья» от коммунальщиков - большинство балконов многоэтажки ни с того ни с сего решили снести. Люди возмущены, ведь капремонт начнется только в 2026 году и будет длиться два года. Перспектива жить пять лет без балкона людей не устраивает. Волгоградцы рассказали «КП-Волгоград» о том, что управляющая компания давно не проводила текущий ремонт и довела балконы до такого состояния, а потом вместо ремонта нашла самое простое решение.

- Я получила вот такое письмо. В течение пяти дней освободить балкон, чтобы его демонтировали. - возмущена Маргарита. - Но несколько лет назад мой балкон ремонтировали, потом три года обещали доделать один уголок, но этого так и не сделали, а потом он резко аварийным стал.

Этот балкон выглядит вполне нормально, но его тоже сочли аварийным.

Балкон действительно не выглядит так, что вот-вот рухнет. Тем не менее эксперты частной организации посчитали его опасным для жизни и здоровья людей. К слову, сотрудники ООО «Эксплуатирующая компания Центрального района», которые согласовывали это решение, не смогли вспомнить название этой организации.

- Мы живем тут много лет, исправно платим за капремонт и содержание общедомового имущества и тут приходит такое письмо. Мы в недоумении, - поделился житель дома Дмитрий. - Наш балкон не выглядит аварийным. Да нам об этом никто никогда не говорил даже. Он не застеклен, находится на пятом этаже. Вопрос - почему его не ремонтировали, раз он был в плачевном состоянии? Почему сразу снос? И очень интересно, как делали экспертизу, ведь к нам до этого никто не обращался. Получается, что на глаз или вообще не делали. А нам минимум три года или все пять лет жить, не открывая балконную дверь, чтобы не дай бог не упали ребенок или кошка.

Десятки жильцов разделяют это настроение.

Жильцы возмущены, что УК обещала отремонтировать балконы в этом году, а потом решила демонтировать. Фото: Юлия Данильченко

- В прошлом году директор УК Владислав Орешкин лично обещал, что в этом году летом все балконы подремонтируют, а потом вышло такое заключение! Причем они молчали, что такая ситуация, - возмущаются люди. - Говорят, что это распространенная практика у управляющих компаний - заказать удобное заключение и ничего не делать. Но мы намерены обращаться в надзорные органы, сделаем экспертизу, если понадобится.

В управляющей компании прояснить эти вопросы не смогли ни собственникам, ни журналистам.

- Есть текущий ремонт, балконы некоторое время назад ремонтировались. Но поймите, бетон с цементом не дружат, - прокомментировали в производственно-техническом отделе. - Камни падают. А если убьет кого-то? Мы такую ответственность нести не хотим. Люди могут отремонтировать балконы за свой счет, но опять же взять на себя ответственность, что в случае обрушения вся вина на них, - посоветовали в УК. - У нас есть практика демонтажа. Ничего, люди живут как-то без балконов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Председатель общественного совета при комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Татьяна Текучева прокомментировали ситуацию:

- Речь об угрозе жизни и здоровью людей, поэтому жителям объяснили, что балконы будут восстановлены в ходе капитального ремонта. Ответственность несет управляющая компания. Вариант только один - принимать решение на общем собрании собственников и устанавливать дополнительную плату за проведение текущего ремонта и восстанавливать плиты. Это в рамках закона. Если много балконов подлежат сносу, чтобы потом не было проблем с их восстановлением, попробовать перенести капремонт на более ранний срок. Для этого нужно обратиться в комитет ЖКХ. Также можно обратиться в Госжилнадзор.