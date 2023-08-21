В Волгограде устроили облаву на самокатчиков

Тех, кто вдвоем ездит на электросамокате, ждет штраф. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Многие волгоградцы в ужасе шарахаются в сторону, увидев на своем пути самокатчиков, которые мчатся на скорости по пешеходным дорожкам и по проезжей части, по двое, часто несовершеннолетние. Все чаще случаются ДТП с электросамокатами. Накануне на набережной сбили 7-летнего мальчика. Поэтому 21 августа в центре Волгограда более десяти экипажей Госавтоинспекции устроили облаву на самокатчиков, сообщили в главке МВД по Волгоградской области. За несколько часов гаишники поймали более 30 нарушителей. 12 человек на электросамокатах и прочих СИМ получили штрафы за нарушения.

- 12 таких нарушителей были привлечены к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения, - рассказали в ведомстве.

Во время массовых проверок сотрудники ГИБДД уделяли особое внимание СИМам – велосипеды, самокаты, моноколеса теперь объединили понятием средства индивидуальной мобильности. Для них уже давно действуют жесткие правила.

Так, масса СИМа не должна превышать 35 килограммов. Ездить на них можно по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам со скоростью до 25 км/час. Вдвоем – нельзя. Дети до 7 лет могут кататься только на тротуарах и пешеходных зонах, и только в сопровождении взрослых. В возрасте от 7 до 14 лет можно уже заезжать и на велосипедную дорожку. Все, кто старше 14-ти, могут ездить лишь по велопешеходным дорожкам или полосе для велосипедистов. Движение в остальных местах разрешено, только если их нет. При этом дорогу велосипедист или самокатчик должен переходить исключительно пешком, катя своего «коня» рядом.

Такие рейды с пристальным вниманием самокатчикам теперь будут проходить в Волгограде постоянно, предупреждают гаишники.