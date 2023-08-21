Душил, бросил в стену и 38 раз ударил по голове: под Волгоградом осудили зверски убившего годовалую дочь мужчину

Мужчине дали большой срок за зверское убийство младенца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 августа Волгоградский областной суд вынес приговор отцу, зверски убившему годовалую дочь. Это шокирующее убийство произошло в поселке Горный Балыклей в Дубовском районе. 26-летний мужчина нанес малышке 38 ударов по голове за то, что она мешала ему спать. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчине дали 22 года колонии строгого режима.

Зверски избивал дочь и угрожал убить любимую

Сильчев и мать его ребенка жили в гражданском браке. Мужчина иногда выпивал. В ночь с 16 на 17 июня 2022 года осужденный был нетрезв. Он поссорился с возлюбленной, а потом пошел спать, но не смог - малышка плакала. Неадекватный отец схватил ребенка и с силой бросил на диван, затем пытался задушить. Ошарашенная мать кинулась спасать младенца, но муж оттолкнул ее в сторону и, угрожая убийством, продолжил издеваться над беззащитной крохой.

- В отместку женщине и, будучи раздраженным плачем их годовалой дочери, он бросил ребенка на диван и с усилием сдавил девочке шею. После этого он несколько раз ударил ребенка головой о стену, избил ремнем. Всего согласно заключению экспертизы, девочке было нанесено не менее 38 ударов в область головы и других частей тела, - рассказали ужасающие подробности в пресс-службе областной прокуратуры.

Мама пыталась защитить дочь, однако разъяренный мужчина избил и ее. К слову, в 2022 году осужденный в ссоре вывернул женщине руку и сломал правую плечевую кость, а в марте 2022-го угрожал ее сжечь с помощью дезодоранта и зажигалки. В ту страшную ночь матери удалось сбежать к соседям и вызвать полицию и скорую. Однако девочка уже была мертва.

Отрицал вину

Сильчева судили по трем тяжким статьям. Ему вменили 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью), 112 УК РФ (причинение вреда здоровью) и 119 УК РФ (угроза убийством). Несмотря на собранные доказательства и явную причастность к преступлению, а также свидетельства очевидцев, мужчина так и не признал свою вину - он во всем обвинил сожительницу.

До приговора коллегия присяжных заседателей Волгоградского облсуда признала Сильчева виновным по всем статьям и не заслуживающим снисхождения. В итоге отцу вынесли суровый приговор. Также ему ограничили свободу на 1,5 года.

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