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Происшествия20 августа 2023 22:00

Душил, бросил в стену и 38 раз ударил по голове: под Волгоградом осудили зверски убившего годовалую дочь мужчину

Под Волгоградом отцу дали 22 года тюрьмы за зверское убийство годовалой дочери
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчине дали большой срок за зверское убийство младенца.

Мужчине дали большой срок за зверское убийство младенца.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 августа Волгоградский областной суд вынес приговор отцу, зверски убившему годовалую дочь. Это шокирующее убийство произошло в поселке Горный Балыклей в Дубовском районе. 26-летний мужчина нанес малышке 38 ударов по голове за то, что она мешала ему спать. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчине дали 22 года колонии строгого режима.

Зверски избивал дочь и угрожал убить любимую

Сильчев и мать его ребенка жили в гражданском браке. Мужчина иногда выпивал. В ночь с 16 на 17 июня 2022 года осужденный был нетрезв. Он поссорился с возлюбленной, а потом пошел спать, но не смог - малышка плакала. Неадекватный отец схватил ребенка и с силой бросил на диван, затем пытался задушить. Ошарашенная мать кинулась спасать младенца, но муж оттолкнул ее в сторону и, угрожая убийством, продолжил издеваться над беззащитной крохой.

- В отместку женщине и, будучи раздраженным плачем их годовалой дочери, он бросил ребенка на диван и с усилием сдавил девочке шею. После этого он несколько раз ударил ребенка головой о стену, избил ремнем. Всего согласно заключению экспертизы, девочке было нанесено не менее 38 ударов в область головы и других частей тела, - рассказали ужасающие подробности в пресс-службе областной прокуратуры.

Мама пыталась защитить дочь, однако разъяренный мужчина избил и ее. К слову, в 2022 году осужденный в ссоре вывернул женщине руку и сломал правую плечевую кость, а в марте 2022-го угрожал ее сжечь с помощью дезодоранта и зажигалки. В ту страшную ночь матери удалось сбежать к соседям и вызвать полицию и скорую. Однако девочка уже была мертва.

Отрицал вину

Сильчева судили по трем тяжким статьям. Ему вменили 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью), 112 УК РФ (причинение вреда здоровью) и 119 УК РФ (угроза убийством). Несмотря на собранные доказательства и явную причастность к преступлению, а также свидетельства очевидцев, мужчина так и не признал свою вину - он во всем обвинил сожительницу.

До приговора коллегия присяжных заседателей Волгоградского облсуда признала Сильчева виновным по всем статьям и не заслуживающим снисхождения. В итоге отцу вынесли суровый приговор. Также ему ограничили свободу на 1,5 года.

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