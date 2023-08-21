На юге Волгограда «Концессии» заменили изношенный трубопровод

Фото: "Концессии теплоснабжения"

В Красноармейском районе Волгограда прошли масштабные работы по модернизации тепловых сетей. «Концессии теплоснабжения» заменили изношенный трубопровод диаметром 300 миллиметров и длиной 120 метров. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании, работы велись под проезжей частью проспекта Героев Сталинграда между домами №1 и 2.

Участок трубопровода проходит не только под автомобильной дорогой, но и под трамвайными путями. Работы потребовали бы остановку трамвайного движения. Чтобы не создать дополнительные неудобства для волгоградцев, замена тепловых сетей прошла одновременно с реконструкцией Марийского путепровода.

- В ночь с 18 на 19 августа были произведены земляные работы, за ночь работники полностью разработали котлован, демонтировали старые трубы и подготовили основание для укладки футляра с уже проложенной в него новой трубой. Выполненный из современных материалов, футляр защитит трубопровод от механического воздействия и в разы повысит надежность эксплуатации сетей, отметил рассказал заместитель главного инженера по ремонту ООО «Концессии теплоснабжения» Александр Рыкалин.

К 8 часам утра 21 августа все строительные работы под автомобильной дорогой завершились. Объект был передан дорожникам для укладки асфальта. Восстановление проезжей части и трамвайных путей также проводится одновременно с ремонтом Марийского путепровода.

Замена трубопровода обеспечит стабильную подачу тепла в дома Красноармейского района, в которых проживают почти 5000 человек, а также в детские сады и школы.