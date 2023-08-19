В Волгоградской области поддержат молодых сельских врачей

Медиков нужно не только привлечь на работу в село, но и удержать. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Выходной день губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел в поликлинике Среднеахтубинской ЦРБ, где после масштабного ремонта пациентов принимают на качественно новом уровне. Глава региона проинспектировал медучреждение и озвучил планы на будущее: уже в следующем году начнется капитальный ремонт в педиатрическом отделении больницы. Особое внимание - кадровому вопросу. Чтобы не только привлечь, но и удержать на селе молодых специалистов, в регионе разработают дополнительные меры поддержки медработников в продолжение программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

ТАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КАЖДАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Обновленной взрослой поликлинике в Средней Ахтубе могут позавидовать и некоторые волгоградские. Купеческий особняк конца 19 века внутри оснащен по самым современным стандартам. Ремонт здесь сделали на совесть.

- Заменили все: от кровли и фасада до подъездных путей и всех коммуникаций, - рассказывает главный врач Среднеахтубинской ЦРБ Лидия Наумова.

Здание 19 века постройки полностью обновили. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Коридоры солнечные, с мягкой мебелью и сплит-системами – даже в 40-градусную жару здесь царит комфортная прохлада. Понятная маршрутизация, открытая регистратура, здание приспособлено для маломобильных пациентов.

Пациенты могут ожидать своей очереди в комфорте. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В диагностическом блоке поликлиники установили цифровые маммограф, рентген и флюорограф, есть и новенький аппарат УЗИ. В кабинете функциональной диагностики проводят спирографию, ЭКГ, ЭЭГ и Холтеровское мониторирование кровяного давления, когда снимают суточную кардиограмму. Новое оборудование и в лаборатории: здесь могут проводить все основные общеклинические исследования. Теперь среднеахтубинцам не нужно ездить на общее обследование в Волгоград или Волжский, диспансеризацию, профосмотр - все можно пройти на месте.

В поликлинике своя лаборатория. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В отдельном блоке - отделение медпрофилактики, где для пациентов работают Школа артериальной гипертензии и Школа сахарного диабета. На втором этаже разместился кол-центр, через который идет запись и в поликлинику, и к фельдшерам в ФАПы, и к врачам общей практики.

Кол-центр принимает звонки со всего района. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среднеахтубинская центральная районная больница обслуживает более 60 тысяч жителей. Плюс к ним в сезон за помощью к медикам приходят дачники и туристы, которых в пойме бывает немало. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» на обновление амбулатории выделили более 80 миллионов рублей. И, похоже, что каждый рубль пошел в дело.

- Я помню, что здесь было, вообще неузнаваемо - вот что значит, когда руководители рачительно подходят к реализации проекта. Это хороший модельный пример создания бережливой поликлиники, - губернатор отметил, что такой должна быть каждая поликлиника и в городе, и на селе. Разницы быть не должно.

Регистратура тоже необычная. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На 80% отремонтировали и поликлинику в Краснослободске, которая тоже входит в состав ЦРБ. Уже через пару месяцев она будет такой же комфортной, как в Средней Ахтубе. Кроме того, в этом году открыли офис врача общей практики в Лебяжьей поляне и четыре ФАПа в отдаленных поселках. Следующим этапом модернизации станет капремонт двухэтажного детского отделения больницы. В этом году для нее сделают проект, в следующем начнутся работы.

- У нас 58 объектов строительства: 33 ФАПа, 21 центр врача общей практики, 4 поликлиники - в Волгограде, Волжском, Камышине и Светлоярском районе. Все проекты в работе - задачи будут выполнены. Кроме того, 96 учреждений включены в программу капремонта, - акцентировал губернатор. В целом на модернизацию первичного звена медпомощи в регионе выделили 12 миллиардов рублей.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Каким бы качественным ни был ремонт, какое бы дорогое оборудование не закупили для больниц и поликлиник, люди идут за помощью к врачу. Квалифицированные медики сейчас везде в дефиците. Тем более в сельских районах. Поэтому губернатор прошелся по кабинетам и поговорил с молодыми специалистами. В Среднеахтубинской ЦРБ таких немало. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в больницу пришли работать 37 врачей и 25 специалистов. Есть среди них и те, кто переехал из столицы и других крупных городов.

Участковый врач-терапевт Наталья Бекерова раньше жила в Волгограде, потом уехала учиться в Тамбов. В Среднюю Ахтубу переехала по программе «Земский доктор». Надеется здесь осесть - купить жилье, создать семью.

- Работаю первую неделю, все прекрасно. Коллектив помогает, поликлиника очень комфортная, для работы все есть. Я очень довольна, что приехала сюда. За шесть лет многое изменилось в лучшую сторону, - делится молодой доктор.

Врач-рентгенолог Юлия Федорова окончила ординатуру в Москве. Там бы могла и остаться. Но с сентября 2022-го выбрала для работы среднеахтубинскую поликлинику.

- Новое оборудование, хороший ремонт. Наверное, сейчас это одна из лучших поликлиник в Волгограде и области, - молодой врач о своем выборе не жалеет.

Молодой врач-рентгенолог Юлия Федорова приехала работать по программе «Земский доктор». Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По программе медик должен отработать на селе 5 лет. После многие уходили. С этого года региональные меры поддержки продлили еще на 5 лет. Теперь задача - удержать и поддержать уже опытных врачей, чтобы они остались работать в регионе и после десяти лет. Запустить новую программу поддержки сельских медиков планируют в 2024 году.

- Обеспечение организаций на селе кадрами - важная задача. Помимо тех программ, которые уже действуют, необходимо подумать, какие еще инструменты можно для этого использовать, как можно поощрять тех, кто работает здесь сверх этих программ, более 10 лет, - отметил Андрей Бочаров. - С одной стороны - нужно привлечь людей, а с другой – сохранить. Да, это потребует дополнительных финансовых средств, но я считаю, что это решаемая задача.

Плюс к этому сейчас только для Среднеахтубинской ЦРБ в волгоградском медуниверситете для обучают 27 целевиков по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия».