Потерявшую в ДТП мужа и троих детей женщину доставили санавиацией в Волгоград

Кадр с видео комитета здравоохранения Волгоградской области

Вертолет санитарной авиации эвакуировал в Волгоград из Михайловки 36-летнюю женщину, которая пострадала в ДТП поздним вечером 17 августа на трассе Р-22 «Каспий». В аварии погибли ее супруг и трое детей.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, пострадавшая в ДТП была оперативно доставлена бригадой скорой помощи в Михайловскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Медики стабилизировали ее состояние.

- После консультации с главными внештатными специалистами региона было принято решение о переводе пациентки в травмацентр высшего третьего уровня на базе городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25, - отметили в облздраве.

Женщина будет получать лечение в реанимации.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Напомним, авария произошла на трассе в Михайловском районе около 23 часов 17 августа. 44-летний водитель на Hyundai выехал на встречную полосу, где иномарка попала под фуру MAN, после чего ее отбросило на большегруз Volvo. В аварии разбилась семья из Санкт-Петербурга, которая ехала в Hyundai. Погибли глава семейства, находившийся за рулем автомобиля, его 14-летний и 4-летний сыновья, а также 11-летняя дочь. 36-летняя супруга выжила. Водителям фур госпитализация не потребовалась. Полиция завела уголовное дело по факту смертельного ДТП, его расследование на контроль взяла прокуратура.