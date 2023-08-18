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Общество18 августа 2023 14:48

Жильцы элитных ЖК хотят остановить точечную застройку в центре Волгограда

Вместо бань на улице Балонина в Волгограде могут построить 18-этажку
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Бани на Балонина стоят на маленьком клочке земли. Вместо них здесь может вырасти высотка.

Бани на Балонина стоят на маленьком клочке земли. Вместо них здесь может вырасти высотка.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жильцов элитных жилых комплексов Машков и Репников в центре Волгограда всколыхнул пост депутата городской Думы. «Вместо (вместе с?!) бань на Балонина хотят впихнуть очередную многоэтажку (18 этажей)», - написал в своем телеграм-канале Илья Кравченко. Приложил и визуализацию проекта будущей точечной застройки. Теперь обитатели уже существующих ЖК намерены писать петиции, чтобы остановить стройку, пока она не началась. «КП-Волгоград» решила проверить слухи.

«ДВОРИКИ ДЛЯ ПРОГУЛОК В ТЮРЬМАХ И ТО БОЛЬШЕ»

- Интересно, будет ли в новом доме детская площадка хотя бы 15 метров в длину? Сдается мне, дворики для прогулок в тюрьмах и то больше. Про парковочные места даже как-то совестно говорить. Видимо, по новой комплексной программе транспортной инфраструктуры, живущим в центре авто не положено, - комментирует депутат.

Волгоградцы тоже в шоке. Оказалось, еще в мае 2023 года участок земли на улице Балонина, 5, где стоит баня, поменял свое назначение – с общественно-деловой зоны (Д3) на зону объектов общественно-делового и жилого назначения за пределами исторического центра Волгограда (Д2-1). Инициатором внесения изменений в Правила землепользования и застройки стал владелец банного комплекса - ООО «БРОД». Общественные слушания собственник формально провел сам с собой и, разумеется, возражений не было.

ВМЕСТО ВИДА НА ХРАМ – ЧУЖИЕ ОКНА

Конечно, купившие квартиры в стоящих вплотную друг к другу элитных жилых комплексах волгоградцы категорически против появления еще одной «свечки» на своей улице.

«Мы за что платили застройщику при покупке квартиры? За фонтан, за бассейн рядом с домом», «Честно сказать, вид на баню ужасный, но кроме визуального отвращения, дискомфорта она не создает. Дом если поставят, перекроют вид на Волгу и обострится проблема с проездом/парковками», «Те, кто смотрит на храм, будет смотреть в чужие окна. Такое себе удовольствие», - обсуждают ситуацию жители ближайших к бане домов.

Пока же чиновники профильного комитета мэрии посоветовали жильцам поговорить с представителем застройщика, чтобы снизить этажность. Вот только это не выгодно. В центре каждый метр на вес золота.

Пока 18-этажка на месте бани в отдаленных планах.

- Земельный участок по улице Балонина, 5, как и комплекс объектов на нем, порядка 15 лет находятся в частной собственности. В настоящее время собственник земельного участка за получением разрешения на строительство капитальных объектов на данной территории в муниципалитет не обращался, - прокомментировали в администрации Волгограда.

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