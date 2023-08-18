Жильцы элитных ЖК хотят остановить точечную застройку в центре Волгограда

Бани на Балонина стоят на маленьком клочке земли. Вместо них здесь может вырасти высотка. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жильцов элитных жилых комплексов Машков и Репников в центре Волгограда всколыхнул пост депутата городской Думы. «Вместо (вместе с?!) бань на Балонина хотят впихнуть очередную многоэтажку (18 этажей)», - написал в своем телеграм-канале Илья Кравченко. Приложил и визуализацию проекта будущей точечной застройки. Теперь обитатели уже существующих ЖК намерены писать петиции, чтобы остановить стройку, пока она не началась. «КП-Волгоград» решила проверить слухи.

«ДВОРИКИ ДЛЯ ПРОГУЛОК В ТЮРЬМАХ И ТО БОЛЬШЕ»

- Интересно, будет ли в новом доме детская площадка хотя бы 15 метров в длину? Сдается мне, дворики для прогулок в тюрьмах и то больше. Про парковочные места даже как-то совестно говорить. Видимо, по новой комплексной программе транспортной инфраструктуры, живущим в центре авто не положено, - комментирует депутат.

Волгоградцы тоже в шоке. Оказалось, еще в мае 2023 года участок земли на улице Балонина, 5, где стоит баня, поменял свое назначение – с общественно-деловой зоны (Д3) на зону объектов общественно-делового и жилого назначения за пределами исторического центра Волгограда (Д2-1). Инициатором внесения изменений в Правила землепользования и застройки стал владелец банного комплекса - ООО «БРОД». Общественные слушания собственник формально провел сам с собой и, разумеется, возражений не было.

ВМЕСТО ВИДА НА ХРАМ – ЧУЖИЕ ОКНА

Конечно, купившие квартиры в стоящих вплотную друг к другу элитных жилых комплексах волгоградцы категорически против появления еще одной «свечки» на своей улице.

«Мы за что платили застройщику при покупке квартиры? За фонтан, за бассейн рядом с домом», «Честно сказать, вид на баню ужасный, но кроме визуального отвращения, дискомфорта она не создает. Дом если поставят, перекроют вид на Волгу и обострится проблема с проездом/парковками», «Те, кто смотрит на храм, будет смотреть в чужие окна. Такое себе удовольствие», - обсуждают ситуацию жители ближайших к бане домов.

Пока же чиновники профильного комитета мэрии посоветовали жильцам поговорить с представителем застройщика, чтобы снизить этажность. Вот только это не выгодно. В центре каждый метр на вес золота.

Пока 18-этажка на месте бани в отдаленных планах.

- Земельный участок по улице Балонина, 5, как и комплекс объектов на нем, порядка 15 лет находятся в частной собственности. В настоящее время собственник земельного участка за получением разрешения на строительство капитальных объектов на данной территории в муниципалитет не обращался, - прокомментировали в администрации Волгограда.