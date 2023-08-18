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Общество18 августа 2023 13:05

Прямо у входа в кафе: в центре Волгограда образовалась дыра в асфальте

В центре Волгограда на дороге провалился асфальт
Авторы (2):
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
В центре Волгограда провалился асфальт

В центре Волгограда провалился асфальт

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Центральном районе Волгограда 18 августа образовалась дыра в асфальте. Яма появилась на проспекте Ленина, рядом с домом №21.

Как сообщает корреспондент с места ЧП, асфальт провалился прямо у входа в кафе «Чито Гврито». Сотрудники заведения рассказали, что яма появилась с утра. Они увидели такой «сюрприз», когда приехали на работу. Вчера вечером с дорогой все было в порядке. Провал образовался прямо на парковке. Хорошо, что дыра появилась в момент, когда по дороге никто не шел и не ехал.

Яма появилась на парковке у кафе

Яма появилась на парковке у кафе

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Коммунальщики обнесли яму металлическими ограждениями и лентами, после чего уехали. Сейчас рабочих на месте нет. Известно, что под асфальтом проходят коммуникации. ЧП прокомментировали в «Концессиях теплоснабжения». В компании заявили, что провели обследование плиты перекрытия над тепловым каналом.

Провал асфальта произошел рано утром или прошлой ночью

Провал асфальта произошел рано утром или прошлой ночью

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

- Специалисты установили, что целостность теплового канала не нарушена, подача коммунального ресурса потребителям осуществляется в штатном режиме. В настоящее время специалисты «Концессий теплоснабжения» выставили ограждение на данном участке в соответствии с требованиями безопасности, - сообщили в ресурсоснабжающей компании.

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