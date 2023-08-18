Украшения прекрасных женщин древности покажут в музее Волгограда

Выставка «Прекрасные женщины древности» в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградском областном краеведческом музее в середине августа 2023 года открылась выставка «Прекрасные женщины древности», которая расскажет о женщинах трех эпох. В посвященной Дню археолога экспозиции собрали более двухсот уникальных женских украшений эпохи бронзы, железа и средневековья. Многие экспонаты посетителям покажут впервые. Смотрите фоторепортаж с выставки от сайта volgograd.kp.ru.

Выставка «Прекрасные женщины древности» в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Прекрасные женщины древности» в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Прекрасные женщины древности» в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все эти уникальные и необычные украшения с многовековой историей нашли археологи на раскопках в Волгоградской области. Жители и гости города могут не только увидеть женские штучки из фондов музея, но и узнать, как менялся со временем образ женщины, как выглядела представительница прекрасной половины человечества в зависимости ее от положения в семье и обществе, чем она занималась и как украшала себя и свой дом. Есть в экспозиции также предметы древнего культа и быта, а еще бусы и браслеты, подвески, пояса и пряжки, перстни, иголки и кинжалы, зеркала и даже курильницы.

Выставка в краеведческом музее будет работать до 15 сентября. Билеты: от 250 руб. (6+)

Выставка «Прекрасные женщины древности» в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка «Прекрасные женщины древности» в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ