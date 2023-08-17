Под Волгоградом учеников закрытой на ремонт школы переводят в аварийное здание

Новый учебный год для школьников начнется в другой школе, о чем они узнали совсем недавно Фото: УКЛАДОВ Егор

Накануне наступления нового учебного года некоторым юным жителям города Волжского в Волгоградской области придется поменять свое место учебы. Учащиеся средней образовательной школы №13 на время ремонта в школе будут ходить в школу №2 и в небольшое здание школы №1, предназначенное для учащихся младших классов. Самое интересное – о таком «сюрпризе» они не догадывались до последнего, хотя до 1 сентября остались считанные дни. Как так получилось, разбирался корреспондент «КП-Волгоград».

Первыми обратили внимание на эту проблему родители учащихся школы №13. Когда дети уходили на каникулы, то даже речи не было о том, чтобы переносить место обучения на базу другого учебного учреждения. В середине августа они узнали, что вероятно уже 1 сентября школьников разделят на разные смены и распределят в разные школы, пока в здании будет идти плановый ремонт.

- 150 детей, - это в основном малыши, - собираются отправить в школу №2, а всех остальных – во второй корпус школы №1 на улице 12 Партсъезда, - объясняют родители учеников. - Это ветхое здание, у наших детей в старой школе условия лучше были, а здесь ходить даже опасно. Но «повезло» не только нашим детям. Малышей первой школы планируют переселить в основное здание школы на улице Пушкина 6, переведя их на учебу во вторую смену с 14.15 до 19.00 вечера.

Все эти действия связаны с ремонтом, который будут проводить в школе №13 в апреле-мае 2024 года. Родители учеников возмущены тем, что все эти решения принимаются без вовлечения родительского комитета. Как они считают, это для того, чтобы им нельзя было ничего изменить за оставшиеся полторы недели до начала учебного года.

- Нарушаются права маленьких учеников, которых запрещено выводить во 2-ю смену и также нарушаются сроки предупреждения родителей об изменении условий обучения детей, - возмущаются неравнодушные и активные родители учеников. - Тем более, конкурс на проведение ремонта школы №13 планируется проводить не ранее апреля 2024 года.

Ответ от администрации города Волжского не заставил себя долго ждать. В управлении образования такой перевод назвали вынужденной необходимостью и временной мерой. В ведомстве подтвердили, что в 2024 году запланировано проведение капитального ремонта в школах №№ 13 и 32, но конкурсные процедуры по поиску подрядчика в 32-й школе ведется уже сейчас, а в сентябре начнут искать организацию для 13-й школы. Ремонт в школах начнется в январе и продлится 2 года, в связи с этим, учеников решено было срочно перевести в другие образовательные учреждения.

- Учащиеся второго корпуса школы № 32 с 2023 по 2025 год будут обучаться в главном, большом корпусе. Для учеников школы № 13 учебный процесс будет организован в территориальной доступности в близлежащих образовательных учреждениях: во втором корпусе школы № 1 по улице 19 Партсъезда, 57 будут размещены учащиеся 27-ми классов, в здании школы № 2 – ученики 6-ти классов начальной школы. Начальные классы из второго корпуса школы № 1 с 1 сентября будут переведены в главный корпус 1-й школы.

Также в управлении образования подчеркнули, что ученики первых классов не будут учиться в первую смену, зато подобная участь постигнет второклашек, третьеклашек и учеников четвертых классов.

Что касается информирования родителей по поводу временного перевода их чад, то здесь управление образование возложило ответственность на администрацию школы. По словам ведомства, сообщать об этом семьям через родительские чаты школа должна с 15 августа. А вот как будут распределены классы школы №13 в здания других школ, ученики и их родители окончательно узнают только на общем сборе 30 августа.