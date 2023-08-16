Безопасность на контроле: ЕвроХим-ВолгаКалий обеспечивает высокий уровень надежности производства

Фото: Ирина СИМОНОВА

Об условном «возгорании» спецслужбам сообщил диспетчер. По плану аварийно-спасательные формирования, задействованные на предприятии, и сотрудники в кратчайшие сроки обеспечили ликвидацию условного пожара, оказание первой помощи на месте, оказание скорой медицинской помощи и транспортировку «пострадавшего» в стационар.

После успешной проверки готовности и отработки действий в административно-бытовом корпусе № 150 прошла оперативная проверка соблюдения требований пожарной безопасности.

Проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объектах предприятия – это хорошая возможность напомнить работникам основные правила пожарной безопасности.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Так, начальник отдела по пожарному надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Уланов совместно со своими коллегами проверил состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и рабочее состояние первичных средств пожаротушения, необходимую документацию, исправность пожарной сигнализации и систем эвакуации на объекте.

Вопросы безопасного производства занимают важное место в деятельности ЕвроХим-ВолгаКалия. Для достижения основной цели – сохранения здоровья и жизни работников – предприятие на системной основе решает большой комплекс задач. В их число входят тактико-специальные учения, во время которых отрабатываются последовательность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, и проведение надзорно-профилактических мероприятий на объектах предприятия.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«В первую очередь, нужно объяснять сотрудникам важность соблюдения техники безопасности на рабочем месте. Однако слова нужно подкреплять делами, поэтому нужно проводить мероприятия, которые позволят не только сплотиться, а углубленно изучить безопасность труда, отработать и правильно применять свои знания на практике. Каждый сотрудник должен знать, как себя вести при пожаре: когда и чем тушить, когда и куда эвакуироваться. Поэтому сразу же после учений мы показали работникам, как правильно использовать первичные средства пожаротушения», - отметил Сергей Уланов.