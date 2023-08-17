Из-за беременной пассажирки самолет из Москвы экстренно посадили в Волгограде

Самолет экстренно приземлился в Волгограде. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В аэропорту Волгограда 16 августа 2023 года экстренно запросил вынужденную посадку самолет Boeing-737 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Москва (Шереметьево) - Минеральные Воды. Экипаж принял такое решение из-за беременной на борту, которая внезапно почувствовала себя плохо, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград.

- Рейс авиакомпании Победа 6911совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 11:38 по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров, - рассказали в воздушно гавани.

Экипаж решил не рисковать здоровьем мамы и не родившегося еще малыша. Все прошло благополучно. После посадки в аэропорту Гумрак к борту самолета подогнали реанимобиль скорой медицинской помощи. Женщину с мужем увезли в больницу. А пассажиры продолжили пусть на курорт. Самолет вылетел из Волгограда в Минеральные Воды спустя полтора часа после вынужденной посадки - в 12:48, добавили в аэропорту.

Сейчас 31-летняя будущая мама еще в больнице. Под наблюдением врачей ей становится лучше.

- Женщина, 31 год, продолжает оставаться под наблюдением врачей ГКБ СМП №25, состояние удовлетворительное, с положительной динамикой, - прокомментировали в облздраве.