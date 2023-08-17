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Происшествия17 августа 2023 8:15

Волгоградец пойдет под суд за смерть газовика, которого придавил упавший столб

Мастер газового участка погиб под опорой ЛЭП во время урагана в селе Морец Еланского района
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мастер обследовал газовую трубу после того, как во время урагана на нее упало дерево.

Мастер обследовал газовую трубу после того, как во время урагана на нее упало дерево.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгоградской области следователи завершили расследование уголовного дела о гибели 51-летнего мастера газового участка, которого придавила опорой ЛЭП во время ликвидации последствий урагана в селе Морец Еланского района. Под суд пойдет 35-летний мужчина, который отвечал за обеспечение безопасности работ, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

- Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, - рассказали следователи.

По версии следствия, трагедия случилась18 ноября 2022 года в селе Морец. Во время урагана упавшее дерево повредило газопровод. 51-летний мастер газового участка осматривал поврежденную трубу на улице Советской. В тот день сильный шторм повредил и линию электропередач: порвало провода, разрушило столбы. Очередной порыв ветра свалил опору ЛЭП, и та приземлилась аккурат на голову газовика. От тяжелой черепно-мозговой травмы он скончался на месте происшествия.

Именно 35-летний специалист должен был обеспечить безопасность рабочих на месте обрыва проводов ЛЭП и повреждения бетонных опор ЛЭП. Но не сделал.

- Не организовал охрану для предотвращения приближения к данному месту людей, не установил предупреждающие знаки, а также временное ограждение, не принял мер к информированию и эвакуации погибшего из опасной зоны и места аварии, - перечисляют следователи.

После утверждения прокурором обвинительного заключения дело направят в суд.

ЧППроисшествия: ЧП