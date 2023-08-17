Волгоградец пойдет под суд за смерть газовика, которого придавил упавший столб

Мастер обследовал газовую трубу после того, как во время урагана на нее упало дерево. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгоградской области следователи завершили расследование уголовного дела о гибели 51-летнего мастера газового участка, которого придавила опорой ЛЭП во время ликвидации последствий урагана в селе Морец Еланского района. Под суд пойдет 35-летний мужчина, который отвечал за обеспечение безопасности работ, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

- Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, - рассказали следователи.

По версии следствия, трагедия случилась18 ноября 2022 года в селе Морец. Во время урагана упавшее дерево повредило газопровод. 51-летний мастер газового участка осматривал поврежденную трубу на улице Советской. В тот день сильный шторм повредил и линию электропередач: порвало провода, разрушило столбы. Очередной порыв ветра свалил опору ЛЭП, и та приземлилась аккурат на голову газовика. От тяжелой черепно-мозговой травмы он скончался на месте происшествия.

Именно 35-летний специалист должен был обеспечить безопасность рабочих на месте обрыва проводов ЛЭП и повреждения бетонных опор ЛЭП. Но не сделал.

- Не организовал охрану для предотвращения приближения к данному месту людей, не установил предупреждающие знаки, а также временное ограждение, не принял мер к информированию и эвакуации погибшего из опасной зоны и места аварии, - перечисляют следователи.

После утверждения прокурором обвинительного заключения дело направят в суд.