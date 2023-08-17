Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов: Специалисты-медики выбирают наш регион

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Влюбились в медицину, в Липецк и друг в друга. Молодые врачи из Воронежа Юрий Голубцов и Олеся Зарва приехали в Липецкую область по программе «Губернаторские полтора миллиона». Оба работают в поликлинике городской больницы скорой медицинской помощи № 1.

Олеся Зарва родилась в Ставрополе, окончила ВГМУ имени Н.Н. Бурденко. В поликлинике она работает врачом-инфекционистом. В ее обязанности входит прием и осмотр температурящих пациентов, а также людей с различными инфекционными заболеваниями, назначение лабораторных исследований, направление пациентов на диагностические исследования, оказание консультативной помощи, проведение диспансерных наблюдений.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Юрий Голубцов родом из Тамбова, также окончил ординатуру ВГМУ имени Н.Н. Бурденко. Молодой врач совмещает должности терапевта поликлиники и врача-невролога в отделении неврологии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения сосудистого центра. Молодые врачи познакомились на работе, полюбили друг друга и поженились. «Я даже рад, что моя супруга – медик. У нас один темп жизни и она прекрасно понимает, каково это – быть врачом. Нет упреков и претензий, что мало уделяю времени», – рассказал Юрий Голубцов.

Молодожены решили остаться жить в Липецке. Губернаторские выплаты – по полтора миллиона рублей каждому – помогли им купить квартиру. Также подспорьем стала социальная выплата на жилье, которую получают врачи дефицитных специальностей, приехавшие работать в Липецкую область. Всего за время действия программы «Губернаторские полтора миллиона» в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1 трудоустроились шесть врачей.

«Медучреждения области продолжают пополняться новыми специалистами, в том числе иногородними, которые выбирают наш регион по многим причинам – экономическим, социальным. Их устраивают предоставляемые условия и уровень клиник. Благодаря этому оказание медицинской помощи ставится лучше. Модернизация сферы здравоохранения, несомненно, будет продолжаться. Она должна проводиться постоянно, чтобы всегда соответствовать новым требованиям, улучшениям и стандартам», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.