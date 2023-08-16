Бывший мусорный оператор требует 731 млн рублей от Волгоградской области

Такая картина еще во многих дворах Волгограда. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Лишившийся статуса регионального оператора по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» требует от Волгоградской области 731 миллион рублей неустойки. Компания направила досудебную претензию. Документ поступил 15 августа, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете тарифного регулирования региона.

- Она [претензия – прим. Ред.] будет рассмотрена в порядке, который определен в соответствии с процессуальным кодексом. Сумма, указанная в претензии «Ситиматика», не обоснована – не подтверждена никакими расчетами и доводами, - прокомментировали в тарифном ведомстве.

Свои требования оставивший Волгоград и область заваленными мусором экс-регоператор объясняет неучтенными расходами, которые образовались из-за трехкратного понижения тарифов на вывоз мусора в регионе. При этом методику утверждения тарифа на ТКО придумали не в Волгограде, она утверждена на федеральном уровне.

Напомним, «Ситиматик» буквально оставил регион с завалами мусора. После поездки по областному центру и районам области губернатора облкомприроды запустил процедуру расторжения договора с 14 июля. Новый регоператор «ЭкоЦентр» работает и разгребает свалки с 1 августа. При этом тарифы остались прежними. За две недели с 500 свалок вывезли 27 тысяч кубометров отходов. И это еще не все.