Соревноваться, чтобы спасти: На Гремячинском ГОКе открылись состязания вспомогательных горноспасательных команд ЕвроХима и СУЭК

Фото: Ирина СИМОНОВА

На площадке предприятия будут соревноваться восемь команд, в составе которых 72 сотрудника крупнейшей угольной компании России СУЭК и Минерально-химической компании ЕвроХим.

Вспомогательные горноспасательные команды — это сформированные на добровольной основе объединения действующих работников, которые в повседневной жизни выполняют свои обязанности по трудовому договору, но в случае чрезвычайной ситуации готовы прийти на помощь коллегам и приступить к ликвидации ЧС еще до прибытия профессиональных спасателей. Бойцы вспомогательных горноспасательных команд проходят специальную подготовку, во время которой изучают теорию и практику аварийно-спасательных и горноспасательных работ.

Фото: Ирина СИМОНОВА

От ЕвроХима на соревнованиях выступят команды ЕвроХим-ВолгаКалия и Усольского калийного комбината. Сибирскую угольную энергетическую компанию представляют команды шахты «Северная», шахты имени А.Д. Рубана, шахтоуправления «Комсомолец», шахты имени В. Д. Ялевского, шахтоуправления «Талдинское – Западное», шахты имени С.М. Кирова.

На торжественной церемонии открытия горноспасателей приветствовали руководитель принимающей стороны - исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Евгений Сахаров и начальник Управления противоаварийной устойчивости Сибирской Угольной Энергетической компании Виктор Костеренко.

Руководитель принимающей стороны Евгений Сахаров поблагодарил всех участников соревнований за высокую гражданскую позицию и пожелал командам интересных состязаний и заслуженных побед:

Фото: Ирина СИМОНОВА

- В этом году мы принимаем восемь команд из разных регионов нашей страны. Наш коллектив сделал все возможное, чтобы эти состязания прошли в атмосфере тепла, интересного общения, единения и дружбы. Уверен, что соревнования покажут честную спортивную борьбу, и каждый участник проявит свои лучшие качества - мужество благородство, настойчивость!

В первый день команды СУЭКа и ЕвроХима будут соревноваться в теории и практике горноспасательных работ на VR – шахте (виртуальной шахте) и проведении реанимационных мероприятий. В этот же день пройдут соревнования техников по обслуживанию изолирующих регенеративных респираторов

Во второй и третий день состязаний горноспасатели покажут свою выучку и навыки действий в экстремальных ситуациях непосредственно в выработках рудника Гремячинского ГОКа. На глубине более 1000 метров под землей командам предстоит за считанные минуты произвести разведку искусственно задымленной выработки, обнаружить «пострадавших», спасти их из зоны условного пожара, оказать первую помощь и поднять на поверхность.

Выносливость, отличная физическая подготовка и командная слаженность потребуются горноспасателям в финальный четвертый день соревнований. Лето в Котельниковском районе очень жаркое. Участникам предстоит в палящем зное при температуре выше 40 градусов в полном облачении на скорость пройти горноспасательную эстафету, в которую входят подъём снаряда весом 35 кг, пробежка по бревну с огнетушителями в руках, прокладка рукавной линии, перепиливание деревянного бруса, подтягивание на турнике, сборка изолирующего респиратора, прохождение полосы препятствий в респираторе, кантование автопокрышки весом 130 кг, перемещение грузов (три мешка по 50 к)г через барьер высотой 150 см, транспортировка пострадавшего, бег на сто метров и перетягивание каната

Зрелищные соревнования сотрудники Гремячинского ГОКа и гости увидят во время онлайн-трансляций в конференц-зале административно-бытового комплекса № 1.

По итогам соревнований экспертное жюри в составе руководителей отрядов профессиональных горноспасателей, определит лучшую команду ВГК на подземных горных работах, лучшего командира ВГК на подземных горных работах, лучший руководитель ликвидации аварии на подземных горных работах, лучший командир отделения ВГК на подземных горных работах, лучший боец ВГК на подземных горных работах, лучший техник ВГК на подземных горных работах.

Результаты будут оглашены во время торжественной церемонии закрытия соревнований 17 августа.