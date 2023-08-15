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Общество15 августа 2023 13:16

В Волгограде сквер на Университетском подсветит светодиодный «Советский район»

Новый арт-объект устанавливают в благоустраиваемой рекреационной зоне
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Надпись будет светиться и переливаться цветом.

Надпись будет светиться и переливаться цветом.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В обновленном сквере напротив колледжа на Университетском проспекте в Волгограде скоро будет светиться в ночи светодиодная надпись «Советский район». Арт-объект будет менять подсветку, в том числе переливаться цветами российского триколора. Сейчас на общественном пространстве стелют газон, ставят лавочки, мостят пешеходные дорожки и монтируют освещение. Все работы по благоустройству делают при поддержке регионального бюджета.

В сквере уже отдыхают волгоградцы.

В сквере уже отдыхают волгоградцы.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Пока рабочие собирают металлический каркас будущей светящейся надписи. Двухметровые буквы фиксируют на постаменте, к ним крепят светодиодные модули, которые смогут создавать динамические и световые эффекты по заданной цветовой программе. Всего будет пять вариантов.

Рабочие крепят буквы и светодиоды.

Рабочие крепят буквы и светодиоды.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В сам сквер привезли парковую мебель. Здесь установят более 30 скамеек на гранитном основании и урны. Зеленая зона займет половину площади. Помимо рулонного газона, который укладывают рабочие, здесь высадят около 3500 саженцев клена, елей, айлантов, туй и других растений. Больше половины из них уже украсили сквер. За то, чтобы молодая зелень не засохла под палящим волгоградским солнцем, отвечает новая автоматическая система орошения.

Зеленую зону украсил газон.

Зеленую зону украсил газон.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Плюс к этому освещать сквер на Университетском будет около 50 фонарей, рабочие завершают их монтаж. Доделывают систему видеонаблюдения, тротуары, в том числе на пешеходных зонах, прилегающих к колледжу. Брусчатка займет около 3,5 тысячи квадратных метров, газон – 4,5 тысячи. Установят в сквере и три 12-метровых флагштока, на которых будут развиваться огромные флаги.

На тротуарах мостят брусчатку.

На тротуарах мостят брусчатку.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По графику завершить работы должны к 1 сентября 2023 года. Но подрядчик уверяет, что управится раньше - к 25 августа. Так что в День знаний сквер встретит студентов колледжа полностью обновленным.

Это далеко не первый сквер в районе, который преобразится по программе формирования комфортной городской среды. Уже вдохнули новую жизнь в парк «Петровский», парк на Тулака, сквер напротив аграрного университета, с нуля разбили Черкасовский сквер на месте пустыря в «Родниковой долине». В этом году дойдет до финала преображение бульвара вдоль улицы Казахской.

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