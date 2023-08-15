В Волгограде сквер на Университетском подсветит светодиодный «Советский район»

Надпись будет светиться и переливаться цветом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В обновленном сквере напротив колледжа на Университетском проспекте в Волгограде скоро будет светиться в ночи светодиодная надпись «Советский район». Арт-объект будет менять подсветку, в том числе переливаться цветами российского триколора. Сейчас на общественном пространстве стелют газон, ставят лавочки, мостят пешеходные дорожки и монтируют освещение. Все работы по благоустройству делают при поддержке регионального бюджета.

В сквере уже отдыхают волгоградцы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Пока рабочие собирают металлический каркас будущей светящейся надписи. Двухметровые буквы фиксируют на постаменте, к ним крепят светодиодные модули, которые смогут создавать динамические и световые эффекты по заданной цветовой программе. Всего будет пять вариантов.

Рабочие крепят буквы и светодиоды. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В сам сквер привезли парковую мебель. Здесь установят более 30 скамеек на гранитном основании и урны. Зеленая зона займет половину площади. Помимо рулонного газона, который укладывают рабочие, здесь высадят около 3500 саженцев клена, елей, айлантов, туй и других растений. Больше половины из них уже украсили сквер. За то, чтобы молодая зелень не засохла под палящим волгоградским солнцем, отвечает новая автоматическая система орошения.

Зеленую зону украсил газон. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Плюс к этому освещать сквер на Университетском будет около 50 фонарей, рабочие завершают их монтаж. Доделывают систему видеонаблюдения, тротуары, в том числе на пешеходных зонах, прилегающих к колледжу. Брусчатка займет около 3,5 тысячи квадратных метров, газон – 4,5 тысячи. Установят в сквере и три 12-метровых флагштока, на которых будут развиваться огромные флаги.

На тротуарах мостят брусчатку. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По графику завершить работы должны к 1 сентября 2023 года. Но подрядчик уверяет, что управится раньше - к 25 августа. Так что в День знаний сквер встретит студентов колледжа полностью обновленным.

Это далеко не первый сквер в районе, который преобразится по программе формирования комфортной городской среды. Уже вдохнули новую жизнь в парк «Петровский», парк на Тулака, сквер напротив аграрного университета, с нуля разбили Черкасовский сквер на месте пустыря в «Родниковой долине». В этом году дойдет до финала преображение бульвара вдоль улицы Казахской.