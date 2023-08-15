Для клинической больницы №4 в Волгограде построят новый корпус

Для больницы №4 построят новый корпус Фото: Эдуард Пальгунов

В многопрофильной больнице №4 в Тракторозаводском районе Волгограда идет капитальный ремонт корпусов. Как продвигаются работы, оценил губернатор Андрей Бочаров. Во время рабочего совещания глава региона объявил пятилетнюю программу модернизации клинической больницы №4. Ремонт в учреждении продолжится, но также на ее территории появится новый современный корпус, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Отделения больницы разбросаны по трем адресам на севере города – на улицах Ополченской, Тракторостроителей и Атласова. Распределение неудобно как для специалистов, так и для пациентов. Еще и сами корпуса очень старые – это послевоенная постройка. Медучреждение рассчитано на 560 коек, из них 80 коек дневного стационара. Оно принимает пациентов не только из Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов, но также Волжского, Дубовского и других ближайших районов области.

Осенью завершится ремонт операционных хирургического корпуса Фото: Эдуард Пальгунов

В период пандемии коронавируса в 4-й больнице спасали жизни волгоградцев с тяжелой формой COVID-19. Сейчас же там идет ремонт, чтобы было возможно оказывать квалифицированную медпомощь. Обновляются хирургическое и терапевтическое отделения на улице Ополченской.

- Хирургический трехэтажный корпус находится в здании 1957 года постройки. Здесь операционный блок для хирургического отделения, он предусмотрен на две операционные. Будут проводиться операции как открытые, так и малоинвазивным способом для пациентов с хирургическими заболеваниями. В этом году мы планируем завершить работы по установке чистых помещений в операционных блоках. Ремонтируется также операционный блок на втором этаже травматологии, - рассказала главный врач клинической больницы №4 Елена Щербинина.

Строители работают с опережением графика Фото: Эдуард Пальгунов

Листовой свинец нужен в операционных для рентген-защиты пациентов и медиков Фото: Эдуард Пальгунов

Работы по капитальному ремонту операционных на двух этажах завершатся осенью, причем раньше запланированных сроков. Ремонт операционных должен закончиться в октябре, а не ноябре.

- Мы монтируем чистые помещения под будущие операционные. Здесь уже смонтирован свинец по расчету рентген-защиты, ведется подготовка под установку консолей, светильников, разведена электрика, противопожарная сигнализация, смонтированы каркасы для чистых помещений. Ждем прихода с нашего производства панелей для облицовки. Идем с опережением и надеемся сдать работу в конце октября. В ежедневном режиме работают порядка 30 человек, не считая тех, кто занят на производстве по изготовлению панелей и комплектующих в Екатеринбурге, - отметил заместитель генерального директора компании подрядчика Денис Погорелов.

В больнице также меняют кровлю Фото: Эдуард Пальгунов

Кроме того, в хирургическом корпусе идет замена кровли. Больница закупает новое оборудование – в этом году поступит 67 единиц техники. Еще капитальный ремонт проводится в терапевтическом отделении.

- Больница не останавливает свою лечебную деятельность. Из хирургического корпуса операционные перенесены в другие помещения. В терапевтическом корпусе работает левое крыло, - уточнила Елена Щербинина.

Одно крыло терапии должны сдать после ремонта к концу года Фото: Эдуард Пальгунов

Правое крыло терапевтического отделения должны привести в порядок до конца года. Однако качество работ в этом блоке не удовлетворило губернатора. Андрей Бочаров раскритиковал ремонт в терапии.

- Такой подход к работе меня не устраивает. Мы готовы платить деньги. Если увидим, что объем выполняемых работ больше, готовы увеличить финансирование. Но нам не надо, чтобы все было сделано формально. То, что я сегодня вижу, не устраивает меня: ни качество работ, ни подход. Здесь часть дерева надо менять, дранку надо убирать. Пока плохо здесь. Надо прислать комиссию для проверки работ согласно техническому заданию. Я не гонюсь за временем, мне качество нужно, - заявил Андрей Бочаров.

В терапевтическом корпусе ремонт проверит специальная комиссия Фото: Эдуард Пальгунов

Тем не менее, губернатор добавил, что все недочеты поправимы.

- В ходе работы, когда идет оказание медпомощи, а с другой стороны проводятся серьезные строительные работы, всегда бывают определенные накладки. Уверен, все исправим. Важно, что настрой и желание у всех есть, есть объем финансирования, - добавил Андрей Бочаров.

Качество работ в терапевтическом корпусе не устроило губернатора Фото: Эдуард Пальгунов

Во время совещания губернатора с персоналом клинической больницы №4 было объявлено о строительстве нового корпуса, в котором будут приемное, офтальмологическое отделения, оториноларингология, операционный блок. Возвести его хотят на пустыре на территории медучреждения на Ополченской, 40. Новое здание позволит перевезти отделения из других филиалов КБ №4.

- Сегодня принимается решение о серьезной модернизации всего медучреждения. В течение пяти лет 4-я больница станет современным медучреждением, отвечающим самым высоким стандартам. Для этого будут приняты решения, связанные с развитием действующих отделений и строительством нового корпуса. До конца года мы определимся с концепцией развития всего медучреждения, исходя из территории, возможностей, назначения. Посмотрим, что нам нужно здесь сделать, в том числе в филиалах больницы. В течение пяти лет преобразим учреждение, - рассказал Андрей Бочаров.

Участники выездного совещания осмотрели территорию под будущий корпус больницы Фото: Эдуард Пальгунов

Врачи с воодушевлением восприняли решение о строительстве нового корпуса. Особенно это обрадовало специалистов, которые вынуждены ютиться в небольших корпусах филиалов медучреждения.

- В настоящее время корпуса находятся в послевоенных зданиях, которые были приспособлены для общежития Тракторного завода. Потом по каким-то соображениям была размешена медсанчасть, а потом наши отделения. Сейчас занимаем небольшой корпус. Очень тесно, до шести коек в одной палате – это недопустимо по современным меркам. По нормам должно быть 1-2 человека в палате, в каждой санузел. А у нас два санузла на целый коридор, на 10 палат. Очень назрел вопрос, нам необходимо расширение площадей, чтобы соблюдать все санитарные и эпидемиологические нормы, чтобы пациентам было комфортно лежать у нас, а нам работать, - отметил заведующий офтальмологическим отделением КБ №4 Сергей Веселов.

Так может выглядеть новый корпус больницы №4 Фото: Эдуард Пальгунов

До конца 2023 года руководство больницы и облздрава должно подготовить техническое задание по модернизации медучреждения. Планируется расширение территории, организация подъездных путей и парковок.