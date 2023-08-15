Банк «Центр-инвест» принял участие в выставке «День поля «ВолгоградАгро» 2023

Фото: ПАО КБ «Центр-инвест»

В рамках мероприятия все желающие смогли узнать у представителей банка не только о самых выгодных проектах для сферы АПК, но и получить индивидуальные консультации.

«День поля» — это масштабная экспозиция, где представлены передовые достижения сельскохозяйственной отрасли, на которой аграрии могут познакомиться с инновационной техникой и разнообразием растениеводческих культур, объединяя на своей площадке ведущих сельхозпроизводителей, экспертов министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также ученых и агрономов. В свою очередь, благодаря участию в этой выставке банк «Центр-инвест» может лучше узнать специфику агробизнеса Волгоградской области, его насущные потребности и эффективно представить свои продукты в сфере АПК.

- За 30 лет банк приобрел колоссальный опыт работы с аграриями Юга России. С 2017 года «Центр-инвест» является уполномоченным банком по реализации программы льготного кредитования МСХ по ставке не более 5% годовых, что позволяет развиваться нашим клиентам сферы АПК, - говорит директор филиала №9 банка «Центр-инвест» в Волгограде Анастасия Агафонова.

Сельскохозяйственный сектор занимает особое место в деятельности банка «Центр-инвест». Доля предприятий агропромышленного комплекса в кредитном портфеле банка составляет более 50%, что составляет более полутора тысяч предприятий.

Сотрудники банка обладают многолетним опытом кредитования агробизнеса, что позволяет предоставлять комплексные и востребованные услуги. Для того чтобы клиенты получали оптимальные финансовые продукты и процентные ставки, банк активно участвует в программах по субсидированию и льготному кредитованию. В данный момент в процессе реализации находятся множество проектов, в том числе направленных на приобретение сельхозтехники, прицепного и навесного оборудования.

На выставке «Центр-инвест» представил полный комплекс услуг для предприятий сферы АПК, начиная от кредитования в рамках льготных программ на инвестиционные цели и заканчивая предоставлением услуг расчетно-кассового обслуживания и зарплатными проектами. Банк может финансировать проекты повышения энергоэффективности, а также закупку новой техники, что поможет хозяйствам снижать объем выбросов углекислоты в атмосферу, развивать системы орошения и внедрять технологии нулевой обработки почв.

Кроме того, банк «Центр-инвест» кредитует не только действующих аграриев, но и начинающих.

Банк «Центр-инвест» всегда при любых условиях поддерживает своих клиентов и предлагает наиболее выгодные условия по всем продуктам.

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