Спорт, музыка и креатив: «Ростелеком» поддержал первый в стране мультиформатный фестиваль ULTRA100

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Под девизом «Зарядись кино» национальный провайдер развернул на городской площади под открытым небом уличный кинотеатр с Wink. Посетившие его зрители погрузились в атмосферу кино с мягкими пуфами и попкорном. Гости фестиваля увидели культовый фильм о российском спорте «Команда мечты».

Также в рамках ULTRA-100 работали разнообразные зоны активностей для детей и взрослых: батуты, лазертаг, мобильный планетарий, мастерская звука «Музыка внутри», арт-зоны художников, тест-драйвы и многие другие.

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

«В этом году состоялся десятый юбилейный сезон фестиваля ULTRA 100. Он традиционно объединил вокруг себя любителей спорта, профессиональных атлетов, художников, музыкантов, поэтов, продюсеров, дизайнеров и просто креативных людей. И мы рады, что “Ростелеком” оказался в числе наших партнеров и единомышленников, так как цифровые решения сегодня являются основой любого зрелищного мероприятия, как наш фестиваль, который мы каждый год стараемся делать все более интересным и технологичным», — рассказал Вячеслав Глухов, директор ООО «Ультра-100».

Фестиваль посетили более 10 тыс. человек. В соревнованиях приняло участие около 1,5 тыс. спортсменов. В программе были легендарные трейлраннинг-марафоны* по девяти дистанциям, соревнования по sup-surfing** (сапсерфинг) и всероссийский чемпионат по брейк-дансу. Мероприятие сопровождала музыка разных стилей и направлений. Национальный провайдер вручил победителям забегов цифровые призы: умные капсулы со встроенным голосовым помощником «Маруся» и подписки на мультимедийный сервис Wink.

«Фестиваль этого года стал для нас продолжением сотрудничества с компанией "Ультра-100". Мы рады, что внесли свой вклад в праздник спортивного духа, творческих и креативных идей. Компания поддерживает мероприятия, направленные на демонстрацию спортивных достижений, формирование здорового образа жизни, реализацию творческого потенциала волгоградцев вне зависимости от возраста и возможностей. Это — неотъемлемая часть нашей социальной политики», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Информацию о социальных проектах «Ростелекома» можно получить на официальном сайте компании.

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* трейлраннинг-марафон – бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования.

** sup-surfing (сапсерфинг) – водный вид спорта, в котором серфер стоит на доске и катается на волнах с помощью весла.

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