Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия раскрывают лидерский потенциал

Фото: Ирина СИМОНОВА

Молодые специалисты Гремячинского горно-обогатительного комбината приняли участие в мероприятиях Дня оценки, который организовали и провели специалисты Департамента по работе с персоналом Горнорудного Дивизиона компании ЕвроХим при содействии сотрудников АИМ Менеджмент.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Во время Дня оценки молодым специалистам нужно было выполнить миссию – организовать строительство промышленных предприятий и социально-важного объекта - школы, детского сада, университета или поликлиники. Одновременно с развитием производственного потенциала своих предприятий игроки планировали и проводили экспансию производства в другие регионы страны.

В бизнес-сражениях участвовали команды молодых специалистов, которые, как и в реальной жизни, конкурировали друг с другом за ресурсы и технологии. Победителем становилась команда, быстрее и успешнее других выполнившая свою миссию.

Фото: Ирина СИМОНОВА

За игрой внимательно наблюдали эксперты. Организаторы указывали на сильные и слабые стороны разрабатываемых стратегий, помогали определять наиболее выигрышные методы бизнеса и максимально эффективно использовать навыки и личные качества игроков для достижения наилучшего общего результата.

После окончания игры каждый молодой специалист прошел собеседование с экспертом и получил индивидуальные рекомендации по развитию личных качеств и дальнейшему профессиональному, карьерному росту.

В этом проекте попробовали свои силы практически все молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия.

Руководитель направления оценки, обучения и развития Департамента по работе с персоналом Дивизиона Горнорудный компании ЕвроХим Наталья Вольвач:

- Во время игры упор делается на оценку и развитие именно личностных качеств молодых специалистов – умения правильно принимать решения, анализировать имеющуюся информацию, учитывать имеющиеся ресурсы, продумывать и предвидеть риски, И, конечно же, навыки коммуникации – без них никуда, ведь это большая ценность – умение построить взаимосвязи как внутри своего коллектива, так и между разными командами. Эти личностные качества в будущем помогут ребятам стать эффективными руководителями.

Молодые специалисты Горнорудного Дивизиона стали первопроходцами этой программы. Ожидаемый результат - понимание каждым участником этого проекта ориентиров своего развития и наиболее полная реализация личностного потенциала молодых сотрудников ЕвроХима.