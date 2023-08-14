Разбилась семья из Дагестана: стали известны подробности ДТП под Волгоградом, в котором погиб 9-месячный ребенок

Фото: прокуратура Волгоградской области

Страшная авария произошла накануне на трассе в Волгоградской области. Стало известно, что в ДТП в Светлоярском районе погибли 33-летний житель Дагестана и его 9-месячный сын.

13 августа на 1032 километре магистрали Р-22 «Каспий» 33-летний водитель из Дагестана за рулем «ВАЗ-21124» для обгона выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Mitsubishi Outlander, которым управлял 47-летний житель Волгограда. На месте происшествия погиб водитель отечественной легковушки, экстренно госпитализировали его 9-месячного сына. К сожалению, грудничок умер в больнице.

Фото: прокуратура Волгоградской области

В медицинское учреждение с травмами доставили 33-летнюю супругу погибшего мужчины и 4-летнюю дочь, а также водителя, трех пассажиров Mitsubishi Outlander – двух женщин 39 и 47 лет и 35-летнего мужчину. Все пострадавшие получают необходимое лечение.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, надзорное ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП, повлекшем гибель малолетнего ребенка. Будет проверена законность принятого процессуального решения.

Отметим, в Волгоградской области сохраняется высокая аварийность на дорогах. За 7 месяцев 2023 года на 20% увеличилось число ДТП с пострадавшими детьми по сравнению с аналогичным периодом времени прошлого года.