Ультрамарафон, Lungo Strada, SUP-серфинг: как проходит фестиваль ULTRA 100 в Волжском 12 и 13 августа 2023 года

10-й фестиваль музыки, спорта и самовыражения «ULTRA100» стартовал в Волжском.

В этот уик-энд в Волжском развернулась грандиозное событие - стартовал 10-й фестиваль музыки, спорта и самовыражения «ULTRA100». Этого долго ждали. Тысячи жителей и гостей Волгоградской области приехали, чтобы принять в нем участие. «КП-Волгоград» расскажет о самых ярких моментах фестиваля.

Открытие состоялось в парке «Волжский» 12 августа. Яркие выступления, музыка, тематическая атрибутика - все это создало неповторимую атмосферу, зарядило энергией и позитивным настроением собравшихся спортсменов и креативщиков. Всего в мероприятиях задействовали несколько площадок, которые обустроили для комфортного отдыха и досуга.

С раннего утра на озере Круглое прошли соревнования по SUP-серфингу, занятия йогой на SUP-бордах и костюмированное дефиле на досках. В фестивальном городке, который расположился на верхней террасе, тоже было очень весело. Организаторы постарались: обустроили зону для детей, для спорта, а также места для вкусного перекуса.

Ближе к девяти перед собравшимся выступил мужской вокальный ансамбль квинтет Lungo Strada, который зарядил всех известными композициями Queen «We Are the Champions» и «The Show Must Go On».

В это время спортсмены готовились к началу массового забега. В нем приняли участие более 700 бегунов. Беговые дистанции «БезРоад» от 1,6 до 10 километров и «Белый ветер» - 42 километра. А чуть раньше у озера Эльтон свой 220-километровый забег в рамках ультрамарафона Эльтонультраэкс начали 15 крутых бегунов, которые должны уложиться в 35 часов. Также гостей ждал гастро-фестиваль, DJ сеты с Антохой МС, кинозал, классная музыка, банная деревня и другие интересные мероприятия.

13 августа фестиваль продолжился (расписание).