Смотрим самые яркие фото мотопробега 12 августа в Волгограде

12 августа изучать географию в Волгограде можно было по номерам на мотоциклах и нашивкам на жилетках байкеров.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
С грандиозного мотопробега началось байк-шоу 12 августа 2023 в Волгограде, которое мотоклуб «Ночные волки» провел в честь 80-летия Победы под Сталинградом. Около тысячи байкеров из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья приехали к этому дню в город-герой и промчались растянувшейся на километры колонной от площади Дзержинского до Привокзальной площади. Смотрите самые яркие фото байкеров в Волгограде от корреспондента сайта volgograd.kp.ru.
Во главе колонны - Александр Залдастанов (Хирург).
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Мотоциклисты промчались по городу с флагами и музыкой.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Мотоциклы - самые разные.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
12 августа изучать географию России в Волгограде можно было по номерам на мотоциклах и нашивкам на жилетках байкеров. Прибывшие в город-герой байки, как и их владельцы, совершенно разные. В колонне и раритетные мотоциклы, и легендарный Harley-Davidson, и «Уралы». Всех их объединило бйк-шоу в Волгограде.
Хирург руководил расстановкой и постановкой.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На каждой площадке байк-шоу с байкерами можно было пообщаться.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
С байкерами сделали тысячи селфи и фото.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
13 августа мотоциклисты вновь поедут колонной – от площади Дзержинского в Волгограде до Волжского, где покажут выставку техники и фильм «Реактор» в ДК «Октябрь».
День выдался жарким во всех смыслах.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Мотоциклистки Волгограда тоже были в колонне.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Байкеры побывали на Мамаевом кургане, где подарили иконы и получили частичку Вечного огня, который повезут Донбассу.
Фото: Эдуард Пальгунов
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