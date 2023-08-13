Смотрим самые яркие фото мотопробега 12 августа в Волгограде

12 августа изучать географию в Волгограде можно было по номерам на мотоциклах и нашивкам на жилетках байкеров. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С грандиозного мотопробега началось байк-шоу 12 августа 2023 в Волгограде, которое мотоклуб «Ночные волки» провел в честь 80-летия Победы под Сталинградом. Около тысячи байкеров из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья приехали к этому дню в город-герой и промчались растянувшейся на километры колонной от площади Дзержинского до Привокзальной площади. Смотрите самые яркие фото байкеров в Волгограде от корреспондента сайта volgograd.kp.ru.

Во главе колонны - Александр Залдастанов (Хирург). Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мотоциклисты промчались по городу с флагами и музыкой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мотоциклы - самые разные. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

12 августа изучать географию России в Волгограде можно было по номерам на мотоциклах и нашивкам на жилетках байкеров. Прибывшие в город-герой байки, как и их владельцы, совершенно разные. В колонне и раритетные мотоциклы, и легендарный Harley-Davidson, и «Уралы». Всех их объединило бйк-шоу в Волгограде.

Хирург руководил расстановкой и постановкой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На каждой площадке байк-шоу с байкерами можно было пообщаться. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С байкерами сделали тысячи селфи и фото. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

13 августа мотоциклисты вновь поедут колонной – от площади Дзержинского в Волгограде до Волжского, где покажут выставку техники и фильм «Реактор» в ДК «Октябрь».

День выдался жарким во всех смыслах. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мотоциклистки Волгограда тоже были в колонне. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Байкеры побывали на Мамаевом кургане, где подарили иконы и получили частичку Вечного огня, который повезут Донбассу. Фото: Эдуард Пальгунов

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