В Волгограде врачи спасли 11-летнюю девочку после укуса гадюки

Школьницу из Палласовки спасали в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Специалисты Центра острых отравлений больницы скорой помощи №25 в Волгограде спасли 11-летнюю девочку, которую укусила за ногу гадюка. Юная жительница Палласовского района не заметила змею, когда играла во дворе дома. Бабушка смогла оказать внучке первую помощь –пыталась высосать яд. После школьницу отвезли в Палласовскую ЦРБ, а оттуда в Волгоград. Угрозы жизни нет, сообщили volgograd.kp.ru в облздраве.

- Пациентке оперативно была введена сыворотка против яда гадюки. Угрозы жизни нет, терапия продолжается. Состояние ребёнка – с положительной динамикой, - отметил внештатный токсиколог комитета здравоохранения Волгоградской области, руководитель Центра острых отравлений ГКБСМП № 25 Сергей Ларионов.

Что делать, если укусила змея: советы врача

Токсикологи напоминают, что встречи со змеями в Волгоградской области – не редкость. Если вас или ваших близких укусила гадина, нужно немедленно обратиться к врачу. Самостоятельно высосать яд из места укуса можно только если во рту нет ран и царапин.

Рану после укуса змеи нужно обработать антисептическим или мыльным раствором на водной основе. Сделать стерильную повязку. А вот любые жгуты – под запретом. Так можно только навредить. Укушенное место нужно расположить повыше, обеспечить неподвижность и мчать к медикам. Тогда все обойдется.