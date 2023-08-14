В Волгограде одним из первых в стране появился проект «Лекторий ВТБ»

Фото: пресс-служба ВТБ

В последнее время финансовая грамотность вызывает большой интерес. Ее изучают уже даже в школе. Однако не все семьи могут рационально планировать совместное материальное будущее. Для тех, кто хотел бы в этом разобраться, в Волгограде на площадке ВТБ прошла лекция на тему «Семейный капитал. Деньги и отношения».

Фото: пресс-служба ВТБ

Педагог-психолог, клинический психолог, телеведущий Сергей Бабушкин рассказал волгоградцам, как правильно распоряжаться финансами в семье. Мероприятие прошло на оффлайн-площадке в рамках социального медиапроекта «Лекторий ВТБ». Этот проект является еще одним образовательным инструментом банка, созданным и реализованным в рамках стратегии «Семейный капитала» и «Семейный банк».

- Участие в мероприятии позволяет нашим клиентам не только узнать что-то новое, но и поучаствовать в дискуссиях, не всегда связанных напрямую с финансами. Одним из первых он стартовал в региональной сети на нашей инновационной площадке в Волгограде, - подчеркнул управляющий банка ПАО ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

В рамках мероприятия гости смогли подобрать подходящую их семье модель финансовых отношений, а также научиться вместе планировать материальное будущее, покупки и потенциально улучшить свое семейное благосостояние.

ВТБ нацелен активно развивать финансовые инструменты, помогающие формировать и поддерживать семейный капитал. Для комфортного ведения семейного бюджета поддержку оказывает сервис заказа дополнительной карты для членов семьи и близких с возможностью доставки, который реализован в рамках проекта «Семейный банк». Он создан на базе карточных продуктов и объединяет повседневные финансовые сервисы для всей семьи. На сегодняшний день клиенты могут заказать дополнительные дебетовые карты для своих близких, по которым они могут совершать регулярные платежи и переводы. Пользователям одной семьи будет доступен единый кредитный лимит для основных и дополнительных кредитных карт. При этом основной владелец сможет контролировать расходы и даты платежей по ней и даже погашать задолженность за всех родственников одним платежом.

По оценкам экспертов ВТБ, до конца 2024 года пользователями финансовых услуг «Семейного банка» ВТБ в России станут более 500 тысяч клиентов. Планируется, что в рамках проекта в ближайшие два года они смогут оформить для своих близких более 370 тысяч дебетовых и более 120 тысяч кредитных карт.

Уроки финансовой грамотности от «Лекторий ВТБ» также проводятся и в онлайн формате. Для этого нужно зайти на сайт банка в раздел «Афиша» и выбрать интересующее мероприятие.

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