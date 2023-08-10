Цифровая территория: «Ростелеком» построил беспроводной интернет на базе отдыха «Солнечный остров» Волгоградской области

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Для этого специалисты компании увеличили зону покрытия общественной сети Wi-Fi, дополнительно подключив к ранее установленным в 2021 году 9 точкам доступа еще 11. Беспроводной интернет поддерживает до 440 подключений одновременно и без ограничения объема трафика.

«В этом году мы завершили ремонт домиков, организовали новые локации для отдыха на территории нашей базы. Для расширения зоны охвата Wi-Fi обратились к нашему партнеру "Ростелекому". Беспроводным интернетом компании мы пользуемся уже несколько лет. Качество нас устраивает, и наши гости довольны. Стабильный интернет позволяет всегда быть на связи, делиться впечатлениями со своими близкими», — отметил руководитель базы отдыха «Солнечный остров» Павел Попов.

Цифровое решение «WI-Fi для гостей» позволяет создавать беспроводные сети открытого доступа в интернет для гостей и защищенного — для сотрудников. Вход в общественную сеть обеспечивается через авторизацию по СМС, номеру 8 800 или через портал государственных услуг. При этом система идентификации помогает анализировать демографический портрет гостей, с помощью опросов выявлять их пожелания. Стартовую страницу сервиса клиенты могут использовать в качестве информационной и рекламной площадки. Управление беспроводными сетями осуществляется с помощью личного кабинета, в котором можно настраивать стартовую страницу, блокировать нежелательные сайты, просматривать статистику.

«Гостевой Wi-Fi для компаний формата HoReCa стал необходимостью. Его наличие означает заботу о своих клиентах. Без стабильного интернета невозможно говорить о комфорте для посетителей гостиниц, мотелей, туристических баз. “Wi-Fi для гостей” — комплексное решение "Ростелекома" для бизнеса. Мы готовы предоставить проекты для компаний любого масштаба и направленности с учетом индивидуальных особенностей, включая месторасположение. Уверен, что надежная, устойчивая связь, использование современных цифровых решений — существенный фактор повышения туристической привлекательности нашего региона», — сказал Федор Абрамов, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

В настоящее время цифровые сервисы «Ростелекома» подключили более 15 тысяч частных компаний и государственных учреждений Волгоградской области. Сервисом «Wi-Fi для гостей» в регионе пользуются более 80 заведений формата HoReCa.

Получить информацию о цифровых решениях «Ростелекома» для бизнеса можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.

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