Фото: Ирина СИМОНОВА

Можно ли работать без травм? Сегодня это приоритет №1 для ЕвроХима. Чтобы повысить культуру безопасности в Горнорудном дивизионе началось внедрение нового инструмента производственной безопасности, основанного на управлении рисками.

В июле внутренние тренеры со всех предприятий Дивизиона собрались на Гремячинском горно-обогатительном комбинате. Ребята изучили, что такое опасности и почему критически важно заниматься управлением рисками, подробно разобрали несколько методов оценки рисков и научились разрабатывать эффективные мероприятия для контроля рисков на предприятии. Именно такой риск-ориентированный подход расширяет горизонт человека и позволяет ему видеть возможные опасности и риски через вопрос: «Что может пойти не так?».

Фото: Ирина СИМОНОВА

В последний день обучения на территории сильвинитовой обогатительной фабрика Гремячинского ГОКа прошел практический тренинг по отработке навыков работы «в поле» – «Охота на риски», где участники тренинга смогли применить полученные знания на практике.

Светлана Днимова, руководитель направления отдела промышленной безопасности и охраны труда - участница тренинга «Охота на риски»:

«Мы разбились на несколько групп и под наставничеством экспертов тщательно осмотрели рабочие места и оборудование в поисках даже малейшего признака того, что какой-то производственный процесс может стать потенциально опасным. Все выявленные в ходе осмотра риски мы зафиксировали, определили их степень, предложили мероприятия по снижению степени риска и передали представителям подразделения для последующего устранения выявленных замечаний. Пять дней интенсивного обучения пролетели незаметно, мы почувствовали себя сплоченной командой, у которой единая цель – безопасное производство».

После обучения внутренние тренеры проведут серию тренингов на своих предприятиях, обучая сотрудников управлению профессиональными рисками. Оценка рисков должна стать для каждого привычным повседневным инструментом, который автоматически включается в сознании и помогает делать жизнь более безопасной, не только в цехах предприятий, но и в ежедневной работе и делах.

Роман Бергер, директор по производству ЕвроХим-ВолгаКалия:

«Наш приоритет – безопасность и все современные инструменты, которые на сегодняшний день есть, мы стараемся применить. Все, что сегодня приносит результат на других предприятиях, мы с удовольствием принимаем и у себя адаптируем. Для поведенческих аудитов и новых инструментов выделили довольно сильных работников, которые отличились на производстве. Такое событие – это прежде всего обмен опытом, который для нас очень важен».

Владимир Пономарев, руководитель проекта:

Спасибо организаторам за то, что дали возможность встретиться всем коллективом проекта, мы не только обменялись контактами, но и многие подружились, а это очень способствует эффективной работе, полученные навыки в ходе интересного и насыщенного тренинга мы несомненно будем применять в дальнейшем. Практические занятия по «Охоте на риски» на первый взгляд выглядели как игра, но это обманчивое впечатление, все выявленные риски учтены, будет составлен реестр и мероприятия по их устранению.

Справка:

«Охота на риски» — это инструмент, который подразумевает выход команды из 4-5 человек «в поле», на производство, где на оговоренной заранее территории ищут риски и отклонения, постоянно задавая себе вопрос: «Что может пойти не так?». Далее команда разрабатывает мероприятия по их снижению. Цель «охоты» заключается в фиксации скрытых на первый взгляд рисков. «Охотники» вместе с начальником цеха или участка выявляют риски, чтобы понять первопричины их появления и устранить их.

Если все действия проведены правильно, то результат будет в виде оформленного и принятого к реализации руководителем плана мероприятий по устранению или минимизации этих самых рисков. Дальше со стороны руководителя необходимо постоянно проверять, как реализуются разработанные мероприятия, и периодически повторять «Охоту на риски» для постоянного мониторинга за новыми рисками, которые могут появляться даже при не существенных изменениях технологического процесса.