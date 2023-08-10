На календаре – лето: 5 онлайн-обучений, которые помогут зарядиться энергией

Фото: Tele2

Ирина Баннова, директор по работе с персоналом и операционному сервису компании, помогла собрать интересные онлайн-программы, которые помогут научиться чему-то новому и полезному. При этом Tele2 поможет сэкономить – оператор предлагает подключить домашний интернет на специальных условиях.

Фото: Tele2

Летом кажется, что дни бесконечны и можно успеть гораздо больше, чем в другие времена года – больше энергии и длиннее световой день. Свободное время до начала делового сезона можно инвестировать с пользой, пройдя тот или иной курс и приобретя знания, которые давно хотели получить.

В подборке представлены варианты онлайн-обучений на любой вкус. Программы помогут подтянуть английский, заняться спортом, поработать над психологическим настроем. Словом, развить навыки для дальнейшего активного восхождения по карьерной лестнице.

При этом Tele2 позволит значительно сократить расходы: можно бесплатно пользоваться скоростным интернетом в течение трех месяцев в рамках специального предложения, а также сэкономить с помощью программы лояльности «Больше» или мультиподписки Mixx.

Обучение в онлайн-школе Skyeng

Skyeng — российская онлайн-школа по изучению английского языка. Доступное дистанционное обучение позволит в короткие сроки прокачать навыки, на каком бы уровне знаний вы ни находились. Среди репетиторов школы – носители языка и люди с опытом проживания заграницей. В числе преимуществ – возможность углубленного изучения английского в определенной профессиональной сфере. К примеру, есть курс углубленного изучения IT- тематики и подготовки к переезду заграницу.

Стоимость: от 849 рублей за урок.

IT-среда «Яндекс Практикум»

«Яндекс Практикум» – онлайн-платформа, которая помогает освоить различные современные профессии онлайн. Пошагово, с наглядными иллюстрациями и помощью кураторов. Среди направлений, которые можно выбрать – программирование, дизайн, менеджмент, анализ данных, маркетинг и английский.

С помощью программы лояльности «Больше» можно получить скидку на любой из предложенных курсов «Яндекс Практикума».

Стоимость: в зависимости от выбранного курса.

FitStars: онлайн-тренировки для дома

На онлайн-платформе FitStars хранятся больше тысячи тренировок от лучших профессионалов в мире фитнеса. Здесь собраны спортивные занятия, программы, курсы на любой вкус для людей с разным уровнем подготовки – от новичков до профи. Кроме того, есть обширная коллекция рецептов для поддержания здорового образа жизни и множество полезных статей. Помимо информации на сайте удобно использовать мобильное приложение FitStars для iOS и Android.

Стоимость: включена в подписку Mixx L Tele2, стоимость которой составляет 350 рублей в месяц, есть бесплатный пробный период. Подробности на сайте.

Lectr — платформа с аудиолекциями по гуманитарным и естественным наукам

Удобный современный сервис, который позволит изучить различные темы, сочетая с обычной деятельностью. Опытные лекторы и большой выбор направлений помогут найти что-то интересное всем желающим.

Сейчас в библиотеке ресурса доступны более тысячи лекций по 14 темам: искусство, архитектура, философия, литература, музыка, история, театр, кино, мифология, мода, естественные науки, психология, обучение, язык. Кроме курсов есть короткие – до получаса – лекции в дорогу, и те, что приготовлены специально для периода летних отпусков.

Стоимость: 7 дней подписки за 1 . Также можно получить скидку 50% на первую оплату годовой подписки на сервис при использовании программы лояльности «Больше». Подробности на сайте.

Курс «Как победить синдром самозванца и построить карьеру?»

Небольшой и компактный курс от «Нетологии» поможет лучше познакомиться с психологическим феноменом, о котором слышали многие – синдромом самозванца. В рамках программы можно понять, как представление о себе мешает реализовывать карьерные цели. Знания помогут перестать оглядываться на чужое мнение и научиться присваивать свои достижения, что позволит ускорить движение по карьерной лестнице.

Стоимость: Бесплатно.

Ирина Баннова, директор по работе с персоналом и операционному сервису Tele2:

«В обучении, как и в других сферах жизни, важен баланс. В период отпусков люди могут уделить больше времени изучению новых для себя направлений или совершенствованию уже имеющихся знаний и умений. Мы живем в эпоху хрупкого мира, когда бизнесу нужно быстро реагировать на изменения и уметь адаптироваться. Поэтому сегодня концепция life-long learning (непрерывное обучение) становится все более актуальной. Сотрудники, которые постоянно наращивают дополнительные компетенции и совершенствуют свою экспертизу, особенно ценны. Сейчас существует множество различных инструментов, которые помогают развиваться. Делать это стало гораздо проще и комфортнее, ведь сейчас можно обучаться из любой точки мира в удобное время. Период пандемии изменил отношение к дистанционному образованию. Теперь оно ценится наряду и с офлайн-программами. А это открывает широкие перспективы для всех, кто хочет повышать свою конкурентоспособность на рынке».

Tele2 продолжает делиться идеями о том, как сделать летние месяцы более продуктивными. Так, с подборкой, которую специалисты компании подготовили совместно с психологом- профориентологом Ольгой Боченко для подростков, можно познакомиться на сайте оператора. Также будет выпущена еще одна коллекция идей для деловых людей, который хотят улучшить свои знания и навыки в предпринимательской деятельности.

Клиенты оператора, выбрав некоторые из предложенных в коллекции вариантов, могут сэкономить трижды. Во-первых, воспользовавшись специальным предложением от Tele2, можно подключить домашний интернет на специальных условиях. Так можно уменьшить расходы и инвестировать средства в обучение.

Во-вторых, программа лояльности «Больше», которая доступна всем клиентам компании, предоставляет существенные скидки на программы партнеров.

В-третьих, мультиподписка Mixx также включает в себя доступ к большому количеству разнообразного полезного контента, в том числе к спортивным тренировкам онлайн, скидкам на онлайн-курсы и многое другое. Кстати, эта опция доступна не только клиентам Tele2 – ею могут воспользоваться все желающие и оплатить услугу с банковской карты.

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