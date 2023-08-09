Российские банки запускают операции в цифровых рублях

«Помимо новых возможностей управления корпоративными и личными финансами, внедрение цифровой валюты – это качественный сдвиг в области мировых платежей. Мы стоим на пороге создания международной децентрализованной системы расчетов в цифровых валютах, в которой не будет монополистов, и нам очень приятно быть в авангарде этих процессов, — сообщил председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Сегодня существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены. Платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок. Появится безопасная среда для программирования смарт-контрактов.

Применение смарт-контрактов на платформе цифрового рубля позволит обеспечить прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. На данном этапе физические лица смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и получателя перевода. По мере развития станут доступны и другие возможности самоисполняемых сделок с цифровым рублем.

На первом этапе пилота физические лица — получат возможность оплачивать цифровыми рублями услуги партнеров проекта. Например, московский метрополитен начнет тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт «Тройка» и карт с балансом билета «Кошелек».

Справка:

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Он станет еще одним средством платежей и переводов. Операции с цифровым рублем для граждан будут бесплатными. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.