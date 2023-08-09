Перспективы умножаются: на Гремячинском ГОКе приступили к подъему руды через два скиповых ствола

Фото: Ирина СИМОНОВА

Выдача руды в пуско-наладочном режиме началась после успешных предварительных испытаний шахтного оборудования.

Шахтный комплекс из двух скиповых и одного клетевого стволов предназначен для обеспечения работы рудника по добыче сильвинитовой руды для дальнейшей переработки на обогатительной фабрике с получением высококачественного хлорида калия.

Глубина стволов составляет порядка 1147 метров. Их проходка осуществлялась механизированным и буровзрывным способами – в зависимости от крепости вмещающих пород. Пройденные участки закреплялись тюбинговыми кольцами и бетоном. Затем в стволах производился монтаж трубопроводов и кабельных линий.

Сначала подъем руды на поверхность осуществлялся только через первый скиповой ствол, а скиповой ствол № 2 связывал подземный комплекс с поверхностью, обеспечивал проветривание рудника и служил в качестве запасного выхода на поверхность в случае непредвиденных ситуаций.

Введения дополнительных мощностей по подъему добытой руды потребовал непрестанный рост объемов добычи Гремячинского ГОКа.

За несколько лет сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия достигли больших успехов в развитии подземного комплекса рудника и повышении объемов добычи руды. В среднем за сутки горнорабочие преодолевают порядка 200 метров выработок. Сейчас их общая протяженность превышает 130 километров. Это - отличный показатель, учитывая складчатую структуру пласта и сложные горно-геологические условия Гремячинского месторождения калийных солей.

Совместными усилиями сотрудников предприятия и подрядных организаций проведена огромная работа по оснащению ствола оборудованием, которое обеспечит подъем руды на поверхность. Под землей смонтированы дополнительные конвейерные линии и общешахтный бункер. На поверхности построены здания, в которых установлены подъемная машина и приемный бункер, из которого поднятая руда по конвейерной галерее поступает на склад. В самом стволе навешены километры стальных канатов и две емкости (скипы) для подъема руды полезной вместимостью по 51 тонны каждый.

Суммарная мощность подъема двух скиповых стволов составит порядка девяти миллионов тонн руды в год, что позволит развить рудник, достичь показателей по производству первой очереди и в дальнейшем выйти на мощность подъема в 14,6 миллиона тонн в год

«Это важнейшее, ключевое событие в жизни Гремячинского горно-обогатительного комбината - мы начали выдачу руды в пуско-наладочном режиме через скиповой ствол № 2. По сути это событие можно назвать рождением полноценного рудника!

Поздравляю весь наш многочисленный коллектив и благодарю за упорство, профессионализм, целеустремленность и слаженную работу все подразделения нашего предприятия, Горнорудного Дивизиона, проектировщиков и партнеров! Нашему предприятию и коллективу желаю дальнейшего успешного развития с выходом на полную мощность!» – поздравил коллег исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Евгений Сахаров.