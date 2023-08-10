«Текли реки грязи»: в Волгограде капитально очищают станции подземки

В волгоградской подземке отмывают копившуюся годами грязь Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде по-прежнему остановлено движение скоростного трамвая, проводится реконструкция путей. Пока электротранспорт не ходит, в городе решили привести в порядок две подземные станции – «Комсомольскую» и «площадь Ленина». Подрядчики отмывают в них копившуюся годами грязь, восстанавливают побелку, гранит и мрамор.

Работы ведутся на двух станциях Фото: Эдуард Пальгунов

Работы одновременно идут на двух станциях. Все закончить необходимо к концу лета. Сайт volgograd.kp.ru предлагает репортаж со станции «площадь Ленина».

В подземке не только идет мойка, но и обновление побелки Фото: Эдуард Пальгунов

Отмывка разделена на 4 этапа Фото: Эдуард Пальгунов

Рабочие вышли на оба объекта с 9 июля. Говорят, поначалу было очень грязно. Ведь станции открыли почти 40 лет назад, за это время их практически не мыли.

Специалисты трудятся почти круглосуточно Фото: Эдуард Пальгунов

Работы нужно успеть завершить к 1 сентября Фото: Эдуард Пальгунов

- С 1984 года за кафелем, камнем не ухаживали, последняя промывка была перед чемпионатом мира по футболу – обычная клининговая услуга. Было принято решение восстановить камень, привести станцию к первоначальному виду, - отметил генеральный директор АО «Электротранспорт Плюс» Антон Баранов.

На станциях работают две подрядные организации, которые поочередно меняют друг друга в зависимости от вида работ. Пока на «Комсомольской» занимаются побелкой и реставрацией, на «площади Ленина» капитальная отмывка. Чистка гранита и мрамора разделена на 4 этапа.

- Проводится комплексное восстановление мрамора и гранита. Первое - у нас идет обработка химическим составом с высоким содержанием щелочи. На втором этапе идет шлифовка швов, в которых есть сажевые отложения, приходится применять шлифовочные и полировочные машины. После шлифовки идет полировка камня, после чего занимаемся внешним видом. Затем убираем солевые отложения, после этого наносится гидрофобное покрытие – это защитная пропитка, - рассказал о ходе работ руководитель подрядной организации по восстановлению камня мрамора и гранита Максим Матевосян.

Специалисты делятся, что работа – кропотливая и непростая. Все дело в особенностях камня.

- Время сделало свое время, камнем с 1984 года не занимались вовсе. Гранит – он как пористый шоколад, все в себя впитывает. Чтобы убрать всю грязь, нужно провести разные операции. В этом и есть сложность. Мы сейчас на середине пути. В начале было очень грязно. Тут текли реки грязи. Мы их убрали, и я уверен, что к 1 сентября мы работы закончим, - поделился Максим Матевосян.

С сентября здесь снова будут ходить скоростные трамваи Фото: Эдуард Пальгунов

Общая площадь работ составляет 3000 квадратных метров – это на двух станциях. Нужно отмыть стены, потолки, полы, параллельно устранив недочеты. Практически в круглосуточном режиме трудятся 15-20 человек. Сроки сжатые – осталось меньше месяца, ведь 1 сентября скоростной трамвай будет ходить. И волгоградцы должны видеть на подземных станциях чистоту и блеск.

Осенью станции «Комсомольская» и «площадь Ленина» ждут другие работы. На них будут менять эскалаторы, освещение, отремонтируют входы-выходы.

С октября на двух станциях начнется замена входных групп Фото: Эдуард Пальгунов

- Ориентировочно с октября начнется замена эскалаторов, оснащение оборудованием для маломобильных групп населения, замена входных групп. У нас в планах замена освещения. В конце каждой станции находятся скульптуры или стеклянное панно, хотим их подсветить. Это будет сделано до конца декабря. Замена эскалаторов будет на станциях «площадь Ленина» и «Комсомольская». На «Пионерской» его заменили в 2018 году, другие станции у нас без эскалаторов, - подчеркнул Антон Баранов.

Ждет своего часа эскалатор - его заменят до Нового года Фото: Эдуард Пальгунов

Напомним, в настоящее время продолжается замена путей скоростного трамвая на участке от завода «Баррикады» до 39-й Гвардейской. Рабочие должны успеть заменить 6-километровый участок с рельсами и шпалами до 1 сентября, чтобы пустить движение СТ.