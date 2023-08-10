«Текли реки грязи»: в Волгограде капитально очищают станции подземки

В волгоградской подземке отмывают копившуюся годами грязь
Фото: Эдуард Пальгунов
В Волгограде по-прежнему остановлено движение скоростного трамвая, проводится реконструкция путей. Пока электротранспорт не ходит, в городе решили привести в порядок две подземные станции – «Комсомольскую» и «площадь Ленина». Подрядчики отмывают в них копившуюся годами грязь, восстанавливают побелку, гранит и мрамор.
Работы ведутся на двух станциях
Фото: Эдуард Пальгунов
Работы одновременно идут на двух станциях. Все закончить необходимо к концу лета. Сайт volgograd.kp.ru предлагает репортаж со станции «площадь Ленина».
В подземке не только идет мойка, но и обновление побелки
Фото: Эдуард Пальгунов
Отмывка разделена на 4 этапа
Фото: Эдуард Пальгунов
Рабочие вышли на оба объекта с 9 июля. Говорят, поначалу было очень грязно. Ведь станции открыли почти 40 лет назад, за это время их практически не мыли.
Специалисты трудятся почти круглосуточно
Фото: Эдуард Пальгунов
Работы нужно успеть завершить к 1 сентября
Фото: Эдуард Пальгунов
- С 1984 года за кафелем, камнем не ухаживали, последняя промывка была перед чемпионатом мира по футболу – обычная клининговая услуга. Было принято решение восстановить камень, привести станцию к первоначальному виду, - отметил генеральный директор АО «Электротранспорт Плюс» Антон Баранов.
На станциях работают две подрядные организации, которые поочередно меняют друг друга в зависимости от вида работ. Пока на «Комсомольской» занимаются побелкой и реставрацией, на «площади Ленина» капитальная отмывка. Чистка гранита и мрамора разделена на 4 этапа.
- Проводится комплексное восстановление мрамора и гранита. Первое - у нас идет обработка химическим составом с высоким содержанием щелочи. На втором этапе идет шлифовка швов, в которых есть сажевые отложения, приходится применять шлифовочные и полировочные машины. После шлифовки идет полировка камня, после чего занимаемся внешним видом. Затем убираем солевые отложения, после этого наносится гидрофобное покрытие – это защитная пропитка, - рассказал о ходе работ руководитель подрядной организации по восстановлению камня мрамора и гранита Максим Матевосян.
Специалисты делятся, что работа – кропотливая и непростая. Все дело в особенностях камня.
- Время сделало свое время, камнем с 1984 года не занимались вовсе. Гранит – он как пористый шоколад, все в себя впитывает. Чтобы убрать всю грязь, нужно провести разные операции. В этом и есть сложность. Мы сейчас на середине пути. В начале было очень грязно. Тут текли реки грязи. Мы их убрали, и я уверен, что к 1 сентября мы работы закончим, - поделился Максим Матевосян.
С сентября здесь снова будут ходить скоростные трамваи
Фото: Эдуард Пальгунов
Общая площадь работ составляет 3000 квадратных метров – это на двух станциях. Нужно отмыть стены, потолки, полы, параллельно устранив недочеты. Практически в круглосуточном режиме трудятся 15-20 человек. Сроки сжатые – осталось меньше месяца, ведь 1 сентября скоростной трамвай будет ходить. И волгоградцы должны видеть на подземных станциях чистоту и блеск.
Осенью станции «Комсомольская» и «площадь Ленина» ждут другие работы. На них будут менять эскалаторы, освещение, отремонтируют входы-выходы.
С октября на двух станциях начнется замена входных групп
Фото: Эдуард Пальгунов
- Ориентировочно с октября начнется замена эскалаторов, оснащение оборудованием для маломобильных групп населения, замена входных групп. У нас в планах замена освещения. В конце каждой станции находятся скульптуры или стеклянное панно, хотим их подсветить. Это будет сделано до конца декабря. Замена эскалаторов будет на станциях «площадь Ленина» и «Комсомольская». На «Пионерской» его заменили в 2018 году, другие станции у нас без эскалаторов, - подчеркнул Антон Баранов.
Ждет своего часа эскалатор - его заменят до Нового года
Фото: Эдуард Пальгунов
Напомним, в настоящее время продолжается замена путей скоростного трамвая на участке от завода «Баррикады» до 39-й Гвардейской. Рабочие должны успеть заменить 6-километровый участок с рельсами и шпалами до 1 сентября, чтобы пустить движение СТ.