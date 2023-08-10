В Волгограде обновят примыкающую к ТЮЗу территорию

Так будет выглядеть ТЮЗ и его окружение. Фото: мэрия

В Волгограде по итогам электронного аукциона выбрали подрядчика, который займется благоустройством территории возле Театра юного зрителя со стороны улицы Иркутской. Победителем открытых торгов стало ООО «Кварцит», которое уже известно волгоградцам по работам в парке «50 лет Октября» Кировского района и на проспекте Жукова в Дзержинском.

На примыкающей к ТЮЗу территории со стороны Иркутской уложат двухцветное тротуарное покрытие. Вдоль пешеходных дорожек появится освещение. В зеленой зоне - поливочный водопровод и более 600 растений. Вокруг них все устелют газоном.

Плюс к этому возле ТЮЗа полностью обновят спуски к подземным станциям скоростного трамвая. Так как театр для юного зрителя, то рядом установят фигуры любимых сказочных героев многих поколений. Радовать волгоградскую детвору будут скульптуры «Буратино» и «Мальвина и Пьеро».

Напомним, привести в порядок окружение главного детского театра региона решили во время рабочей поездки губернатора Андрея Бочарова и главы Волгограда Владимира Марченко. Новый и куда более приятный облик рекреационная зона у ТЮЗа получит и со стороны улицы Рабоче-Крестьянской, где расположен главный вход театр. Здесь работы идут в рамках комплексного благоустройства.

К осени по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» полностью обновят проезжую часть на Первой продольной от Базисной улицы до Астраханского моста и пешеходные дорожки по обеим сторонам, зеленую зону благоустроят в границах улиц Калинина и Иркутской. Ремонтируют сейчас и сам театр.