В Волгограде из бывшего кинотеатра «Юбилейный» сделают центр досуга

В руины бывшего кинотеатра вдохнут новую жизнь. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Новый владелец того, что осталось от кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда, будет восстанавливать здание, являющееся объектом культурного наследия. Через несколько лет там планируют открыть культурно-досуговый центр, сообщил журналистам 10 августа представитель собственника. Пока же на площадке разбирают завалы и вывозят тонны мусора.

– Облик здания в любом случае сохранится в первозданном виде, ничего не будет меняться. Здесь будет культурно-досуговый центр - такое место для жителей Красноармейского, где они, как в былые времена, будут собираться с друзьями, с семьей, ходить в кино, проводить время, кушать, покупать все необходимое для дома, если надо – починить и почистить вещи, сводить ребенка на развлекательное мероприятие, культурное, – рассказал представитель инвестора Аслан Бийсултанов.

На то, чтобы превратить стоявшие много лет в запустении руины кинотеатра «Юбилейный» в современный культурно-досуговый центр, уйдет не менее 1,5- 2 лет. Здание сохранит статус ОКН. Будет внутри и большой кинотеатр на тысячу мест. Вокруг тоже сделают красиво – там будут фонтан перед входом (зимой на ), лавочки, прогулочная зона, парковка.

А пока из «Юбилейного» уже вывезли 40 машин бытового мусора. Для безопасности здание оградили, поставили предупреждающие таблички, охрану.

– К строительному мусору мы еще не притрагивались, он в кинозале - это результат обрушения кровли, - рассказал представитель владельца.

Параллельно ждут результаты экспертизы несущих конструкций.

Напомним, «Юбилейный» много лет выставляли на торги. Ранее он принадлежал ООО «Плюс», которое не занималось зданием. В 2021 году по решению суда бывший кинотеатр изъяли у частника. И только в июне 2023 года здание за 13 миллионов приобрел бизнесмен из Чечни Ибрагим Джабраилов.