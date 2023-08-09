Андрей Бочаров увез чиновников на совещание по развитию ЖКХ Волгограда в котельную

Ободранные стены и никаких удобств в большинстве коммунальных объектов в Волгограде. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В среду, 9 августа, губернатор Андрей Бочаров собрал на совещание по ЖКХ заместителей, руководителей профильных комитетов и ведомств региона и администрации Волгограда. Как модернизировать систему, сделать коммунальные услуги качественными, а город комфортным обсуждали с представителями концессий тепло-и водоснабжения и ресурсоснабжающих организаций. Чтобы посмотреть, как обстоят дела на деле, а не на бумаге, где, конечно, все хорошо, глава региона вывел чиновников из прохладного кабинета, посадил в автобус и повез в котельную.

- Работа проделана достаточно большая - на бумаге. Планы есть, цифры есть, а людей и про людей там нет. С кем вы решили реализовывать эти проекты? Давайте мы проведем наше совещание в другом формате. Вещи оставьте здесь, все вместе сейчас сядем в автобус, и я на пальцах вам объясню, что я имел в виду, - заявил губернатор.

«ОТНОСИТЕСЬ К ЛЮДЯМ ПО-ЛЮДСКИ»

Андрей Бочаров подчеркнул, что проблем в сфере водоотведения, водо- и теплоснабжения в Волгограде выше крыши. Цех теплосетей Ворошиловского района, куда он привез руководителей сферы ЖКХ города и области, стал ярким тому подтверждением. Ободранные окна и трубы, ветхая мебель, голые кирпичные стены. Даже освещения нет. Работники говорят: «ходим как кроты». Рядом соседствуют промасленная спецодежда, обед коммунальщиков и куча инструмента. Так стало не вчера, проблемы копились десятилетиями.

Губернатор начал с опроса чиновников.

- Вы руководитель департамента города? Вы когда здесь были?

- Два года назад.

- Да вы что?! Вы начинать свой рабочий день должны с этого вопроса! А вы у нас комитет возглавляете? Когда здесь были?

- В декабре. Была остановка котла.

- А сколько раз в другие дни вы бываете на таких объектах? Никогда! И не надо никого обманывать.

После глава региона озадачил коммунальных начальников вопросами почему на объекте нет раздевалок, элементарных условий для работников, запланировали ли повышение зарплаты.

- Люди здесь сутками несут службу. А вы не удосужились даже заехать, посмотреть, какие условия у них созданы. И вы хотите сказать, что выполните планы, которые нарисовали?! Тогда относитесь к людям по-людски, а не по-хамски! – в сердцах заявил Бочаров. - Вы вождями стали и забыли, как люди на земле трудятся. Вот это - недопустимо.

Второй точкой поездки чиновников от ЖКХ стал центр водопроводно-канализационного хозяйства Центрального и Дзержинского района. Там тоже осмотрели бытовки, комнату для еды, администрации. Теперь в течение двух недель губернатору должны представить программу по повышению качества управления и условий труда, а также поэтапного повышения зарплаты работников коммунальной сферы. До конца 2023 года привести в порядок нужно минимум два объекта.

При этом губернатор особо подчеркнул, что тарифы на коммунальные услуги в регионе поднимать сверх допустимых правительством пределов не будут. Но даже с учетом этого обеспечить нормальные условия и оплаты труда при миллиардных оборотах возможно.

Напомним, после коммунального коллапса из-за разрушения канализационного коллектора в пойме Царицы в апреле 2023 года управление системами тепло- и водоснабжения в Волгограде передали от частной компании региону и муниципалитету. Губернатор поручил коммунальщикам провести технический аудит системы ЖКХ и разработать комплексный план ее модернизации, чтобы миллионный город не остался в итоге вообще без воды и тепла.