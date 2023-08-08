«Толком не спали и не ели»: волгоградка завоевала корону на конкурсе «Мисс и миссис Великая Русь»

Марина признается, что давно хотела попасть на конкурс красоты. ФОТО: из личного архива Марины Левиновой

В Санкт-Петербурге завершился ежегодный всероссийский конкурс красоты и таланта «Мисс и миссис великая Русь». В нем приняла участие 41-летняя Марина Левинова из Волгограда, которая завоевала корону «Третьей вице-миссис Великая Русь». Корреспонденту «КП-Волгоград» Марина рассказала о своем участии в конкурсе.

Вместе с волгоградкой в борьбе за корону «Великая Русь» приняли участие 28 участниц. Подготовка к финалу велась в режиме нон-стоп.

Волгоградка - младший сержант Министерства обороны РФ и по совместительству специалист по аппаратному массажу. ФОТО:из личного архива Марины Левиновой

- У нас была ну очень насыщенная программа, толком не спали, не ели. Было множество мастер-классов, экскурсии, репетиции, караоке-баттл. Репетиции были разнообразные: и дефиле, и танцы, и пение. Я спела песню «Соловушка», даже не рассчитывала на какое-то место, а в итоге выиграла бронзу, - говорит обрадованная девушка.

Участие в конкурсе было целенаправленным. Волгоградка признается – она давно хотела посмотреть на внутреннюю кухню изнутри и узнать о его организации.

Момент награждения. ФОТО: из личного архива Марины Левиновой

- Я хотела попасть и тут появилась такая возможность. Но я приехала на этот конкурс не только, чтобы покрасоваться, попытаться получить корону, но и посмотреть, как это все происходит изнутри, - признается Марина Левинова. – Теперь мы можем проводить региональный этап этого конкурса, победительница которого поедет представлять Волгоградскую область на финал.

На конкурс Марина привезла частичку Волгограда – участниц и членов жюри она угощала конфетами с местными достопримечательностями города-героя. Но кроме гостинцев, волгоградка поразила всех своими различными талантами.

Призы и лента Марины. ФОТО: из личного архива Марины Левиновой

Марина Левинова - младший сержант Министерства обороны РФ и по совместительству специалист по аппаратному массажу и массажу лица. У волгоградской королевы красоты есть двое детей – сыну на днях исполнилось 25 лет, он вернулся с зоны проведения специальной военной операции, а также дочь, которой 15 лет. Марина признается – поддержка близких даже пусть только по телефону придавала ей сил и уверенности во время конкурса, что не могло не повлиять на исход соревнований.